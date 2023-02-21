Минулої доби Росія 58 разів обстрілювала Херсонщину, 2 людини загинули

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Харківщину обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків і безпілотників. Також росіяни завдали й ракетного удару. Унаслідок ударів загинули дві людини.

Обласний центр ворог атакував шість разів. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.