Минулої доби Росія 58 разів обстрілювала Херсонщину, 2 людини загинули
Минулої доби, 20 лютого, загарбники 58 разів обстрілювали Херсонську область, унаслідок чого дві людини загинули
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Харківщину обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків і безпілотників. Також росіяни завдали й ракетного удару. Унаслідок ударів загинули дві людини.
Обласний центр ворог атакував шість разів. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
- 20 лютого російські війська обстрілювали міста і села Донеччини. Внаслідок таких дій ворога загинули троє місцевих жителів.
- 20 лютого російська армія обстріляла понад 25 нанесених пунктів у Харківській області, унаслідок чого було пошкоджено дитячий садочок, спортивний об'єкт і житлові будинки.
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