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Головна війна з Росією Минулої доби ВМС знищили самохідну артустановку росіян 2С7 "Піон"

Минулої доби ВМС знищили самохідну артустановку росіян 2С7 "Піон"

18 серпня, 2022 четвер
14:55
війна з Росією ВМС минулої доби ліквідували близько 10 окупантів, КамАЗи та гаубиці

Бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили самохідну артилерійську установку армії РФ 2С7 "Піон"

Про це інформує в телеграмі пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

"Минулої доби морські піхотинці Військово-морських сил ЗС України стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту, водночас покращуючи своє тактичне положення.

Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що українським бійцям вдалося ліквідувати самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон". Втрати російських окупантів уточнюють.

  • Збройні сили України ліквідували базу армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що у війні з Україною російські окупанти зазнають втрат, часто вчиняють саботаж і вдаються до самоскалічення через деморалізацію. 
  • Сили спеціальних операцій "Азов" оприлюднили відео того, як знищили ворожий штаб окупантів і щонайменше одну БМП.
  • Збройні сили України ліквідували базу армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
  • Впродовж 17 серпня авіація ЗСУ атакувала цілі армії РФ в районі Нововознесенського та Олександрівки, а також захисники ліквідували склад постачання боєкомплекту в Білогірці.
  • Від 24 лютого до 18 серпня РФ втратила у війні з Україною близько 44,3 тис. окупантів, 1889 танків, 234 літаки та 197 гелікоптерів.
  • Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії знищили два ворожі танки на Донецькому напрямку.

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