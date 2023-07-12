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Мінветеранів закликало легалізувати медичний канабіс в Україні

12 липня, 2023 середа
00:34
Суспільство медичний канабіс

Міністерство у справах ветеранів України закликало ухвалити законопроєкт, який передбачає легалізацію медичного канабісу та його застосування

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів. 

Відомство обґрунтовує підтримку законопроєкту тим, що у період російського повномасштабного вторгнення інвалідність отримали майже 168 тис. українців. Крім того, багато військовослужбовців зазнали тяжких тілесних ушкоджень або отримали посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

З огляду на це Мінветеранів вважає потребу в застосуванні медичного канабісу критичною, а ухвалення законопроєкту про дозвіл на контрольоване виробництво та застосування медичного канабісу та ліків на його основі - "кроком гуманності до громадян України, які відчувають постійні душевні, фізичні та фантомні болі". 

"Україна, як цивілізована держава, має розробити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це зробили такі провідні країни як Фінляндія, Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Словаччина та інші. При цьому вкрай важливо врегулювати чіткий порядок контролю та обліку виробників рослин для передачі їх в подальшу роботу фармацевтам та науковцям", - йдеться у повідомленні. 

У Мінветеранів додали, що доступу до медичного канабісу також потребують пацієнти при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, різних форм склерозу та багатьох інших важких хвороб.

Що відомо про ліки на основі медичного канабісу

Канабіс - це психоактивний засіб, який видобувають із рослин коноплі. Розрізняють дві його основні активні речовини - канабідіол (КБД) та тетрагідроканабінол (ТГК). Саме від їхнього співвідношення залежить, які властивості має той чи інший вид канабісу.

Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.

У липні 2021 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт про медичний канабіс. Документ повернули на доопрацювання. Народний депутат Микола Княжицький тоді наголошував, що в законопроєкті про канабіс має бути чітко прописаний контроль за вирощуванням коноплі.

У листопаді 2021 року законопроєкт про медичний канабіс винесли на громадське обговорення.

Прибічники легалізації наголошують, що під час війни документ набув ще більшої актуальності, оскільки йдеться про лікування людей з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій. Представники громадських організацій кажуть, що легалізація препаратів на основі медичного канабісу здатна забезпечити життя без болю мільйонам пацієнтів з онкологією, епілепсією та розсіяним склерозом.

У червні 2022 року легалізацію медичного канабісу в Україні підтримав уряд.

У січні 2023 року низка українських громадських організацій вимагала від Верховної Ради ухвалити законопроєкт про медичний канабіс під номером 7457, внесений до парламенту в червні 2022 року.

На початку лютого 2023 року до Ради внесли законопроєкт "Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни". Він передбачає дозвіл на використання рослини тільки у медичних та наукових цілях. 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для надання паліативної допомоги (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну).

28 червня президент України Володимир Зеленський підтримав легалізацію в Україні канабісу для медичних потреб. Пізніше за таку законодавчу ініціативу виступило міністерство охорони здоров'я.

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