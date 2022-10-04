Просування ЗСУ на правобережжі Херсонщини

Збройні сили України втілюють стратегічну й тактичну ініціативу одразу на декількох ділянках фронту. Бойові дії продовжуються без жодної оперативної паузи. Насамперед ЗСУ активізували дії на південному напрямку на правому березі Дніпра, на Херсонщині. Тут у нас надзвичайно динамічне просування на десятки кілометрів за ці дві доби.







Нагадаю, у нас там було три зони активності з використанням наземних підрозділів, авіації та артилерії. Це безпосередньо на напрямку до Херсону від Миколаєва, у центральній частині цієї зони були Сухий Ставок, Давидів Брід і північно-західна частина Херсонщини.



Ще вчора ми говорили про застосування наших військ на плацдармі рашистів на напрямку Золота Балка, Новоалександрівка, Дудчани. Тобто ЗСУ зараз здійснюють операцію з просування вздовж Дніпра у напрямку Каховської ГЕС, причому вкрай активними темпами й за підтримки танків.



Сьогодні у мережі з‘явилась значна кількість геолокованих відео від українських бійців, які викладають вкрай важливі історії зі звільнених населених пунктів на Херсонщині. Це Давидів Брід, Старосілля, Великоолександрівка, Новомиколаївка. Хоча деякі з цих населених пунктів потребують легітимізації від Генштабу, але динаміка зрозуміла.



Про Давидів Брід, звільнений силами 35-ої бригади морської піхоти, слід сказати окремо. Цей населений пункт тривалий час був каменем спотикання у наших діях для стискання угруповання ворога з півночі на цьому плацдармі, на правобережжі Дніпра. Але зараз цей час для ворога вже вичерпався. Якщо наступ з Давидова Броду буде просуватись і далі з такими ж темпами, то ЗСУ зможуть роздробити херсонське угруповання армії агресора навпіл. А ворог ймовірно буде відкочуватися, аби встановити нову лінію оборони для прикриття Берислава та Нової Каховки, або просто буде тікати вплав через Дніпро, тому що ця мишоловка для ворога вже закривається.



З приводу ситуації на Херсонщині вкрай показові оцінки у рашистських воєнкорів. В їхніх повідомленнях використовуються терміни, що керівництво армії Росії втрачає процеси управління військами. Але цікаво, як вони пояснюють, що в українців є надсекретні комплекси радіоелектронної боротьби, які повністю придушили російський зв‘язок, тому російські підрозділи не знають, що відбувається на полі бою. Серед рашистів також ширяться твердження, що ЗСУ перешли на абсолютно новий рівень керування військами, коли навіть окремі взводи знають все про сили противника, також місцеперебування ворога завдяки потужним розвідувальним системам. Звісно, так воно і є. Не варто забувати про активну роботу нашої авіації та артилерії, включно з HIMARS.

Сьогодні ОК "Південь" традиційно повідомило про виконання значної кількості вогневих завдань по ворожих цілях як на Правобережжі, так і на Лівобережжі, включно зі знищенням переправ через річку Дніпро, які ворог регулярно намагається наводити, аби хоч щось перекидати для утримання своїх підрозділів на Правобережжі. Все це наближує звільнення Херсонщини від ворогів.

До речі є оптимістична реакція з боку Пентагону, де вважають, що Україна схоже знаходиться на шляху до досягнення кількох своїх ключових цілей на полі бою і Київ рухається до зміцнення своїх позицій проти Росії напередодні зими. Я думаю, що це правильний висновок.

Ситуація на Сході

Також продовжується наш поступ і на Сході, де після звільнення Лимана, а це сталося 1 жовтня, ЗСУ зараз проводять наступні етапи операції на цьому напрямку. Там є рух наших військ з Куп‘янського плацдарму, також є дії у напрямку Сватового з наміром відрізати угрупування рашистів, яке намагається утриматись на лінії річки Оскіл, крім того, є рух і на Кремінну.







За декілька днів відбулося суттєве зменшення територій, які були окуповані ворогом, і бачимо просування наших підрозділів. Карта, яка представлена ресурсом Deep State гарно демонструє цей прогрес. Deep State є достатньо консервативним інформаційним ресурсом, відповідно, за деякими оцінками просування є набагато більше. Але, як завжди, ми очікуємо на повідомлення Генштабу, який так само консервативний в оцінках наших перемог, і це добре.



Отже, у ворога немає резервів, аби посилити лінію оборони Сватове — Кремінна.

Бійки, черги на кордонах, іржаві автомати – мобілізація по-рашистські

В той самий час у Росії відбувається мобілізація, яка насправді показує всі проблеми російської системи. Ми бачили значну кількість відео, на яких і бійки покликаних до війська, і заіржавіли автомати, і черги на кордонах, де мобілізовані намагаються втекти з РФ. Серед цих відео є одне цікаве та епічне, на якому десь поблизу військової частини в Омську, декілька сотень мобілізованих тиняються навколо частини у брудному полі та зігріваються алкоголем. Ось така картина російської мобілізації.