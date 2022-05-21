Про це повідомили в телеграмі міськради.

"Звертаємось до представників українських ЗМІ. Просимо не розповсюджувати відеоматеріали зняті російськими пропагандистами, на яких зображені українські героїчні захисники Маріуполя, які вийшли з території Азовсталі". - наголосили у відомстві.

У міськраді Маріуполя закликали поважати українських військових і не діяти на користь РФ, поширюючи ворожі матеріали.

16 травня увечері з Азовсталі в Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Посередниками у порятунку захисників Азовсталі виступили Туреччина, Ізраїль, Швейцарія, Франція та ООН.

Президент Володимир Зеленський розповів, як до Азовсталі гвинтокрилами доправляли ліки, харчі та зброю.

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