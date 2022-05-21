Міськрада Маріуполя просить українські ЗМІ не поширювати російські відео про вихід військових із Азовсталі
Міськрада Маріуполя закликала ЗМІ України не поширювати відео пропагандистів РФ про вихід українських військових із Азовсталі
Про це повідомили в телеграмі міськради.
"Звертаємось до представників українських ЗМІ. Просимо не розповсюджувати відеоматеріали зняті російськими пропагандистами, на яких зображені українські героїчні захисники Маріуполя, які вийшли з території Азовсталі". - наголосили у відомстві.
У міськраді Маріуполя закликали поважати українських військових і не діяти на користь РФ, поширюючи ворожі матеріали.
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