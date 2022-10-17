"Мій ворог - мерзота": Коля Сєрга відповів емоційним віршем на ранкові обстріли
Український музикант та телеведучий, який зараз боронить Україну в ЗСУ, написав вірш після атаки дронів-камікадзе на Київ
Віршем Коля Сєрга поділився в Instagram.
Вірш "Знищити" – це обіцянка помститись усім, хто причетний до російської війни в Україні: російським солдатам, колаборантам, чиновникам, артистам, блогерам.
"Всіх, хто це підтримує. Зараз. Через рік. Через десять років. Через п’ятдесят. Ніколи не пробачимо. Ні діти, ні онуки. І Культурний Десант особисто буде слідкувати за тим, щоб нічого не стерлося і все пам’яталось через роки. Знищити", - написав артист.
У вірші Коля Сєрга називає ворогів "мерзотою", що не має честі, відкидаючи порівняння з тваринами. Він також обіцяє мститися за кожного загиблого.
- 11 жовтня співак та український захисник Коля Сєрга презентував пісню "Тільки разом" про боротьбу українців з російським загарбником
- Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, стався прильот по житловому будинку, рятувальниками врятовано 19 осіб.
- Міський голова Києва уточнив, що серед загиблих - вагітна жінка на 6 місяці.
- Ще о 12:25 Тимошенко повідомиляв про двох загиблих внаслідок ворожої атаки дронами по столиці.
- О 11:32 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про одну загиблу жінку.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136".
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