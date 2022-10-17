Віршем Коля Сєрга поділився в Instagram.

Вірш "Знищити" – це обіцянка помститись усім, хто причетний до російської війни в Україні: російським солдатам, колаборантам, чиновникам, артистам, блогерам.

"Всіх, хто це підтримує. Зараз. Через рік. Через десять років. Через п’ятдесят. Ніколи не пробачимо. Ні діти, ні онуки. І Культурний Десант особисто буде слідкувати за тим, щоб нічого не стерлося і все пам’яталось через роки. Знищити", - написав артист.

У вірші Коля Сєрга називає ворогів "мерзотою", що не має честі, відкидаючи порівняння з тваринами. Він також обіцяє мститися за кожного загиблого.

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