Між Польщею та Литвою запрацював новий газогін потужністю 4 млрд куб. м на рік

Про це повідомляє оператор газових мереж Литви Amber Grid.

Генеральний директор компанії Нямунас Бікнюс заявив, що новий газогін забезпечить доступ до скрапленого газу з плавучого терміналу в Клайпеді, який Польща зможе також імпортувати танкерами. Загальна потужність терміналу у Литві складає 4 млрд куб. м на рік. З них Польща зможе використати 1,9 млрд куб. м.

"Газогон почав працювати. Це особлива подія в рамках досягнення енергетичної незалежності не лише наших країн, а й усього регіону, включаючи Балтію та Фінляндію. Газ сьогодні транспортується ним до Польщі, проте залежно від потреб може йти в обох напрямках — і до Польщі, і до Литви з Польщі. Надійна інфраструктура забезпечить можливість постійного обміну природним газом", - сказав Бікнюс.

Завдяки новому газопроводу здійснюватимуться постачання 230 тис. куб. м газу на годину до Польщі (2 млрд куб. м на рік) та 217 тис. куб. м на годину у напрямку Литви (1,9 млрд куб. м на рік).

26 квітня уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що країна не платитиме за російський газ рублями.

Невдовзі після цього російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з ранку середи.

У Білому домі 27 квітня заявили, що після припинення постачання природного газу з Росії Польща може замінити його енергоносіями з країн Азії.

27 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав припинення постачання російського газу безпосередньою атакою Москви на свою країну.

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