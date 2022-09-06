Міжнародні організації на практиці неспроможні покарати Росію за теракт в Оленівці, - адвокат захисників Маріуполя
Адвокат захисників Маріуполя заявила, що міжнародні організації демонструють неспроможність покарати РФ за теракт в Оленівці
Про це заявила під час брифінгу в Медіацентрі адвокат захисників Маріуполя Анна Калинчук.
Офіс Генпрокурора вніс відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці збирають факти та встановлюють обставини подій в оленівській колонії.
"Це наше внутрішнє розслідування. Поруч з цим, ми почули від ООН, що була створена місія, яка можливо колись займеться встановленням фактів подій в Оленівці. При чому, місія не буде наділена повноваженнями збору доказів, виключно встановленням фактів", – сказала Калинчук.
Мету створення місії ООН правозахисники не розуміють.
"Факт єдиний, встановлення не потребує, – це цілеспрямоване вбивство Росією українських захисників, приховування катування та факт спеціальної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на населення України", – розповідає адвокат.
Адвокатка наголосила, що Червоний Хрест жодного разу не був в Оленівці після теракту. Це вказує на неспроможність організації роботи на практиці.
"Міжнародний комітет Червоного Хреста має ставити питання Росії, що агресор робить для реалізації Міжнародного гуманітарного права. І вимагати від них дотримання Женевських конвенцій. Натомість Росія, після страшного злочину, продовжує сидіти за одним столом з цивілізованими країнами", - додала правозахисниця.
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