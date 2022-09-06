Міжнародні організації на практиці неспроможні покарати Росію за теракт в Оленівці, - адвокат захисників Маріуполя

Про це заявила під час брифінгу в Медіацентрі адвокат захисників Маріуполя Анна Калинчук.

Офіс Генпрокурора вніс відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці збирають факти та встановлюють обставини подій в оленівській колонії.

"Це наше внутрішнє розслідування. Поруч з цим, ми почули від ООН, що була створена місія, яка можливо колись займеться встановленням фактів подій в Оленівці. При чому, місія не буде наділена повноваженнями збору доказів, виключно встановленням фактів", – сказала Калинчук.

Мету створення місії ООН правозахисники не розуміють.

"Факт єдиний, встановлення не потребує, – це цілеспрямоване вбивство Росією українських захисників, приховування катування та факт спеціальної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на населення України", – розповідає адвокат.

Адвокатка наголосила, що Червоний Хрест жодного разу не був в Оленівці після теракту. Це вказує на неспроможність організації роботи на практиці.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста має ставити питання Росії, що агресор робить для реалізації Міжнародного гуманітарного права. І вимагати від них дотримання Женевських конвенцій. Натомість Росія, після страшного злочину, продовжує сидіти за одним столом з цивілізованими країнами", - додала правозахисниця.

16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

13 червня сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місцеперебування брата. Ймовірно, полонені воїни могли перебувати в окупованій Оленівці, вона звернулася до Червоного Хреста з проханням надати більше відомостей.

23 серпня стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії, що в окупованій Оленівці.

24 серпня Рада безпеки ООН проводила засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України. Президент України Володимир Зеленський закликав розслідувати воєнний злочин РФ в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених.

У зв’язку з воєнним злочином, скоєним Росією на території тимчасово окупованого населеного пункту Оленівка Донецької області, Верховна Рада України опублікувала звернення до світової спільноти, міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав.

Збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.

Росія оголосила "Азов" терористичною організацією. Після масового вбивства оборонців Маріуполя в Оленівці наш ворог нащупав чутливий суспільний мозоль — і тиснутиме на нього активніше. Наші полонені стають елементами політичного шантажу і вимоги капітулювати негайно.

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