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Міжнародні організації на практиці неспроможні покарати Росію за теракт в Оленівці, - адвокат захисників Маріуполя

6 вересня, 2022 вiвторок
15:35
воєнні злочини Росії Оленівка

Адвокат захисників Маріуполя заявила, що міжнародні організації демонструють неспроможність покарати РФ за теракт в Оленівці

Про це заявила під час брифінгу в Медіацентрі адвокат захисників Маріуполя Анна Калинчук.

Офіс Генпрокурора вніс відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці збирають факти та встановлюють обставини подій в оленівській колонії.

"Це наше внутрішнє розслідування. Поруч з цим, ми почули від ООН, що була створена місія, яка можливо колись займеться встановленням фактів подій в Оленівці. При чому, місія не буде наділена повноваженнями збору доказів, виключно встановленням фактів", – сказала Калинчук.

Мету створення місії ООН правозахисники не розуміють.

"Факт єдиний, встановлення не потребує, – це цілеспрямоване вбивство Росією українських захисників, приховування катування та факт спеціальної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на населення України", – розповідає адвокат.

Адвокатка наголосила, що Червоний Хрест жодного разу не був в Оленівці після теракту. Це вказує на неспроможність організації роботи на практиці.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста має ставити питання Росії, що агресор робить для реалізації Міжнародного гуманітарного права. І вимагати від них дотримання Женевських конвенцій. Натомість Росія, після страшного злочину, продовжує сидіти за одним столом з цивілізованими країнами", - додала правозахисниця.

  • 16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
  • 13 червня сестра бійця загону спеціального призначення НГУ "Азов" Наталія розповіла, що не володіє інформацією про місцеперебування брата. Ймовірно, полонені воїни могли перебувати в окупованій Оленівці, вона звернулася до Червоного Хреста з проханням надати більше відомостей. 
  • 23 серпня стало відомо, що Організація Об'єднаних Націй підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії, що в окупованій Оленівці.
  • 24 серпня Рада безпеки ООН проводила засідання, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабної російської війни проти України. Президент України Володимир Зеленський закликав розслідувати воєнний злочин РФ в Оленівці та щоб місія ООН перевірила умови утримання військовополонених.
  • У зв’язку з воєнним злочином, скоєним Росією на території тимчасово окупованого населеного пункту Оленівка Донецької області, Верховна Рада України опублікувала звернення до світової спільноти, міжнародних організацій, урядів та парламентів іноземних держав.
  • Збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені.
  • Росія оголосила "Азов" терористичною організацією. Після масового вбивства оборонців Маріуполя в Оленівці наш ворог нащупав чутливий суспільний мозоль — і тиснутиме на нього активніше. Наші полонені стають елементами політичного шантажу і вимоги капітулювати негайно.

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Кримінал
Росія
Маріуполь
російська армія
війна з Росією
окуповані території
окупанти
Азовсталь
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