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Головна мобілізація Через вади виконавчої гілки влади закон про мобілізацію виконується неякісно, ТЦК не справляються, - нардепка Фріз
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Через вади виконавчої гілки влади закон про мобілізацію виконується неякісно, ТЦК не справляються, - нардепка Фріз

9 липня, 2024 вiвторок
12:40
мобілізація військовий квиток, мобілізація

Виконавча гілка влади не забезпечила в повному обсязі можливість всіх оновити свої дані через три механізми, вказані в законі 

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Про це розповіла народна депутатка України Ірина Фріз у етері Еспресо.

"Відповідно до закону, всі військовозобов’язані резервісти та призовники повинні оновити свої дані протягом 60 днів через Резерв+, ЦНАП, ТЦК та СП. На жаль, ці механізми не були готові на 100%, і значна частина громадян змушена була відвідувати ТЦК для оформлення відстрочки чи бронювання. У свою чергу, штат ТЦК не розширювався, незважаючи на обіцянки уряду. Тому ТЦК не справляється з необхідністю надавати ту кількість послуг, за якою приходять громадяни. Це може призвести до того, що через вади виконавчої влади, не всі громадяни будуть в змозі оновити свої дані. Тоді до таких осіб будуть застосовуватися адміністративні відповідальності", - повідомила вона.

Терміни потрібно було пролонгувати. Однак політичної волі у монобільшості, влади щодо пролонгування цих термінів немає, каже Фріз.

"Незабаром ми можемо опинитися в ситуації, коли частина громадян, які не оновили свої дані, чи то свідомо, чи несвідомо, будуть отримувати повістки для оновлення даних заказним листом під підпис або під час перевірок документів на вулиці. Після того, як людина розписалася за цю повістку, але не з'явилася і не оновила дані, вступає адміністративна відповідальність. Накладається адміністративний штраф за нездійснення оновлення даних і за порушення закону про військовий облік. Якщо штраф не сплачений, справа буде передаватися у виконавчу службу. Далі ДВСУ через судові рішення може застосовувати обмеження", - пояснила нардепка.

Якби не застосунок Резерв +, ми б не мали такої кількості громадян, які актуалізували своюперсональну контактну інформацію. Разом з тим, в подальшому ми будемо стикатися з проблемою щодо проходження ВЛК, каже Фріз.
 
"Вже зараз міністерство охорони здоровʼя, міністерство оборони заявляють про неможливість надати відповідну кількість послуг від ВЛК. Отже, фіксуємо неготовність відповідних нормативно-правових актів і дій з боку уряду, які б забезпечили якісне виконання закону про мобілізацію", - резюмувала вона.

  • 2 липня Міністерство оборони України оприлюднило пояснювальну інфографіку, аби ті, хто не бажає стояти в чергах до ЦНАПу чи ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ, могли згенерувати його самостійно у застосунку Резерв+.
Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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