Дані у Резерв+ оновили понад 2 млн українців
Станом на 3 липня свої дані через застосунок "Резерв+" оновили понад 2 млн військовозобов’язаних громадян України
Про це повідомляє Міноборони.
"Вже 2 мільйони українців оновили свої дані у Резерв+. Без втрати часу й очікування. Кількість людей, що оновлює дані, продовжує зростати щодня. Ми порахували: якщо б 2 мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів", - розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.
У Міноборони наголошують, що оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Завдяки цьому Резерв+ став першим місцем, куди українці звертаються для оновлення даних. На другому місці - ЦНАПи, на третьому - ТЦК та СП.
Читайте також: В Україні запускають застосунок для військовозобов'язних Резерв+, який допоможе оновити облікові дані.
- 2 липня Міністерство оборони України оприлюднило пояснювальну інфографіку, аби ті, хто не бажає стояти в чергах до ЦНАПу чи ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ, могли згенерувати його самостійно у застосунку Резерв+.
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