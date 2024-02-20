Нардеп Івченко заявив, що дітей ухилянтів можуть позбавити права на освіту. Арахамія спростував

Про це він сказав в інтерв'ю "Телеграфу".

За його словами, блокування рахунків людей, які ухиляються від мобілізації, є неправильним. Такий захід позбавить їх засобів до існування. Однак покаранням для ухилянтів, на думку нардепа, може бути обмеження доступу до державних послуг.

"Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад, ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу або ти сам не вступиш до ВНЗ", - сказав Івченко.

Своєю чергою голова парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія заявив, що подібні заходи влада не розглядає.

"Ніхто не збирається обмежувати дітей у праві на освіту. Таких планів у Верховної Ради немає, не було і не буде! Навіть у контексті змін до правил мобілізації", - написав Арахамія.

"Чому хтось про це говорить, зрозуміти важко. Але точно не потрібно сприймати це серйозно", - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.