Оборонний комітет ВР завершив розгляд усіх поправок до законопроєкту про мобілізацію: що далі

Про це голова комітету Олександр Завітневич повідомив 29 березня у Facebook.

"Комітет завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію. У засіданнях комітету брали участь представники профільних міністерств і відомств, а також депутати - автори відповідних поправок", - написав він і зазначив, що процес розгляду був тривалим і дискусійним.

"Тепер разом із колегами додатково опрацюємо комітетські поправки – й буде сформовано фінальну порівняльну таблицю", - додав Завітневич.

Після цього таблицю передадуть до головного юридичного управління Ради, яке має надати висновок. Тільки тоді законопроєкт може бути розглянуто в залі парламенту.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.