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Головна мобілізація "Воюй або працюй": Шмигаль назвав критерій бронювання за рівнем зарплати справедливим

"Воюй або працюй": Шмигаль назвав критерій бронювання за рівнем зарплати справедливим

Юлія Юліна
6 грудня, 2024 п'ятниця
15:46
мобілізація на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Критерії бронювання працівників від мобілізації, зокрема вимога щодо середньої зарплати на рівні 20 тис. грн, є справедливими

Зміст

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на годині запитань до уряду, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Він нагадав, що влітку було виявлено факти зловживання бізнесом бронюванням співробітників. Тому уряд, намагаючись зробити справедливу систему бронювання, провів аудит.

"На підставі цього аудиту, на підставі цієї інвентаризації, вже восени в листопаді було прийнято рішення про встановлення дуже чітких критеріїв для цілої України. Вони є галузевими, й середні заробітні плати в тих галузях, які підлягають бронюванню, Міністерством економіки були проінвентаризовані дуже чітко. На всій території України вони мають належний рівень. Крім цього, є ще одне важливе завдання, що середній рівень зарплат має бути в компаніях, які бронюють. І це справді є принцип - воюй або працюй", - пояснив Шмигаль.

На його переконання, бізнес має працювати й наповнювати бюджет і сплачувати належний рівень зарплат.

"У частині комунальних підприємств, у частині підприємств критичної інфраструктури були запроваджені окремі показники й відповідно рівень бронювання там забезпечується за іншими показниками", - додав очільник уряду.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

9 жовтня ЗМІ повідомили про нібито припинення процесу бронювання на час проведення аудиту, в ході якого Міноборони перевірить, кого та на яких підставах забронювали від мобілізації. Однак перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що на час проведення аудиту критично важливих підприємств бронювання працівників зупинятися не буде.

16 жовтня бізнес поскаржився на труднощі з бронюванням співробітників і наголосив, що проблема набирає системного характеру. Підприємства просили уряд про стабільний, передбачуваний і прозорий механізм бронювання.

Наприкінці листопада Мінцифра поінформувала, що уряд завершив аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності, з 1 грудня забронювати працівників від мобілізації можна буде лише через Дію.

3 грудня в Мінекономіки уточнили, які підприємства тепер можуть бронювати працівників.

Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Денис Шмигаль
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