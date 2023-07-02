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Молодіжний Євро-2023: розклад чвертьфінальних матчів 2 липня

2 липня, 2023 неділя
08:00
Спорт Молодіжна збірна України, Україна U21

У неділю, 2 липня, на молодіжному Євро-2023 будуть зіграні чвертьфінальні матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі молодіжного Євро-2023 Іспанія зіграє проти переможця пари Україна/Франція, а Ізраїль - Англія/Португалія. Матчі пройдуть 5 липня.

Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.

Євро-2023 (U21)

Чвертьфінал

2 липня

19:00 Англія - Португалія

22:00 Франція - Україна

Трансляція - "Суспільне Спорт"

Україна
футбол
Франція
Збірна України
Англія
Португалія
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