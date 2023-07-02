Молодіжний Євро-2023: розклад чвертьфінальних матчів 2 липня
У неділю, 2 липня, на молодіжному Євро-2023 будуть зіграні чвертьфінальні матчі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі молодіжного Євро-2023 Іспанія зіграє проти переможця пари Україна/Франція, а Ізраїль - Англія/Португалія. Матчі пройдуть 5 липня.
Молодіжний ЧЄ проходить із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди турніру отримають путівки на Олімпіаду-2024, включно з Францією, яка вийшла на Ігри в статусі господаря.
Євро-2023 (U21)
Чвертьфінал
2 липня
19:00 Англія - Португалія
22:00 Франція - Україна
Трансляція - "Суспільне Спорт"
- 27 червня у 3-му турі групового раунду Євро-2023 молодіжна збірна України з футболу зіграла внічию проти Іспанії.
- Футболіст молодіжної збірної України Олександр Назаренко запевнив, що гравці задоволені своєю грою на Євро-2023.
- 1 липня у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 збірна Ізраїлю перемогла в серії пенальті Грузію.
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