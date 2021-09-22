Монастирський розповів про розслідування нападу на Шефіра та показав кулі, якими поранили водія

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Водія Сергія Шефіра прооперовано, наразі йому ніщо не загрожує. Перед тим, як відправитися до лікарні, він встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли, що дало можливість слідчим максимально оперативно та якісно здійснити огляд місця подій і необхідні слідчі дії. Тож ситуація на контролі", - повідомив Монастирський.

За його словами, до слідчо-розшукових дій залучені оперативники та слідчі Національної поліції, кінологічної служби, Нацгвардії, співробітники СБУ.

"Хочу наголосити, що замах відбувався з метою вбивства. Якщо хтось думає, що може залякати таким чином керівництво країни, він глибоко помиляється. Шлях реформ і змін у країні не зупинити. На фото нижче: кулі, яки хірурги витягнули зі стегна водія Сергія Шефіра", - повідомив міністр.





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