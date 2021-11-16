Монастирський у розмові із комісаром ЄС: Є всі підстави чекати ймовірної ескалації та нарощення мігрантів на українсько-білоруському кордоні

Про це повідомляє пресслужба МВС.



"Оцінка подій на кордоні з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі дає всі підстави прогнозувати ймовірну ескалацію і нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з чим Україна посилює його охорону", - йдеться у повідомленні.



Монастирський наголосив, що Україна зацікавлена у тому, щоб спільно з ЄС протистояти загрозам гібридного характеру.



"Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу", - сказав міністр МВС.



Він звернув увагу європейських партнерів на проєкт "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)", а саме на доцільність використання другої його фази для протистояння загрозі.



Друга фаза проєкту передбачає облаштовування українсько-білоруської ділянки кордону та покращення матеріально-технічної бази прикордонників, щоб вони протидіяли незаконній міграції та переміщенню контрабанди.



Проєкт "EU4IBM" спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в рамках Стратегії інтегрованого управління кордонами України. Його реалізують із грудня 2019 р. до червня 2022 р.

Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

15 листопада Міноборони Польщі повідомило, що на кордоні з Білоруссю перебуває близько 3,5 тис. мігрантів, а з білоруського боку лунали постріли.

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас заявив, що міграційна криза на європейських кордонах може бути прикриттям для активних дії Росії проти України.

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