Росія може прикриватися міграційною кризою, щоб розгорнути активні дії проти України, - Міноборони Литви
Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас заявив, що міграційна криза на європейських кордонах може бути прикриттям для активних дії Росії проти України
Про це повідомляє LRT.
"Штучно спричинена міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України. Ми цим дуже стурбовані, тому що Росія продемонструвала свою здатність швидко переміщати досить великі потужності на великі відстані", - сказав Анусаускас.
Міністр зазначив, що Росія не відводить свої війська від українських кордонів та не укладає ніяких безпекових договорів. Немає ніякого руху до миру, тому ситуація в Україні не дозволяє говорити про позитивні зміни.
Однак Анусаускас прпустив, що Росії недостатньо буде передислокувати війська, щоб розв’язати більший конфлікт, адже Україна за ці роки гарно підготувалась.
"Можливо, швидкої передислокації потужностей буде недостатньо для більшого конфлікту з Україною, тому що Україна, зі свого боку, зараз набагато краще підготовлена, ніж це було сім років тому. Але це, безумовно, може спричинити кризу в регіоні", - сказав Міністр.
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