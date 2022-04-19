"Детектор медіа": Мономарафон. Чому влада припинила мовлення 5 каналу, Прямого та "Еспресо"

Від початку повномасштабного російського вторгнення "Детектор медіа" написав чимало добрих слів про спільний телемарафон "Єдині новини #UAРазом" — безпрецедентний приклад поєднання приватних, державних і суспільних українських медіа. Ми називали марафон телерадіодивом та протиповітряною обороною в цивілізаційній війні. Втім зараз мусимо торкнутися іншої, менш привабливої сторони історії об’єднання українських медіа в час війни. Перш ніж піднімати цю тему, ми десять днів чекали коментарів і бодай якихось відповідей влади на питання, чому й на яких підставах три телеканали — 5 канал, Прямий та "Еспресо" — позбавили цифрового ефірного мовлення. Ані коментарів, ані пояснень немає.

Коли Росія напала, частина українських телеканалів відразу почали працювати в режимі інформаційного марафону, інші якийсь час показували свій звичний контент. 24 лютого Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила дозволити мовникам на час дії воєнного стану відступити від своїх програмних концепцій. А 25 лютого, у другий день великої війни, Міністерство культури та інформаційної політики заявило про початок роботи в режимі спільного марафону за участі каналів "1+1", СТБ/ICTV, "Інтер" і "Рада". 26 лютого до виробництва марафону долучились "Україна"/"Україна 24" і Суспільне. Із часом марафон частково чи повністю почали транслювати майже всі українські телеканали. Згодом по одному каналу з кожної медіагрупи виділили на трансляцію сімейного й дитячого контенту. На цьому етапі участь у марафоні та його трансляція були добровільними. Зобов’язань у мовників не було.

18 березня стартував спільний російськомовний марафон "FreeДом", організований силами медіагруп StarLightMedia, "Інтер", "1+1" і "Україна" на базі мультимедійної платформи іномовлення UATV. Проєкт позиціонували як такий, що виник за підтримки президента Володимира Зеленського; він працює під координацією Міністерства культури та інформаційної політики, як і спільний марафон "Єдині новини #UAРазом".

5 канал, Прямий і "Еспресо" в перші дні не транслювали спільний ефір, а продовжили власне мовлення в режимі інформаційного марафону, але незабаром почали робити вставки і з марафону. Ці канали можна умовно назвати опозиційними. 5 канал та Прямий, які раніше належали Петру Порошенку, з листопада 2021 року належать холдингу "Вільні медіа", акціонерами якого є працівники каналів та політики з оточення "Європейської солідарності". Головним бенефіціаром «Еспресо» є син бізнесмена Костянтина Жеваго; частка компанії належить також дружині нардепа від "Європейської солідарності" Миколи Княжицького. Втім і у "Вільних медіа", і на "Еспресо" кажуть, що на час війни впровадили табу на політичні чвари та критику влади.

18 березня Рада національної безпеки і оборони України прийняла два важливі рішення.

По-перше, приватна компанія "Зеонбуд", яка є провайдером цифрової телемережі Т2, перейшла в управління Концерну радіомовлення, телебачення і радіозв’язку.

По-друге, загальнонаціональні телеканали "програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних програм", були зобов’язані цілодобово транслювати інформаційний марафон "Єдині новини #UАразом". Забезпечити виконання цієї вимоги мала Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Обидва рішення президент ввів у дію 19 березня. Якщо логіку першого рішення було досить легко пояснити воєнною необхідністю (зокрема потрібно було виправляти наслідки російських атак на телевежі), то друге потребувало роз’яснень. Ані РНБО, ані президент, ані Національна рада цих роз’яснень не давали.

Компанія "Вільні медіа" 19 березня звернулась до Нацради, РНБО та Міністерства культури та інформаційної політики по ці роз’яснення та попросила виділити 5 каналу та Прямому слот (частину ефірного часу) в національному марафоні та включити їх до редакційної групи. За інформацією джерела ДМ, під час онлайн-зустрічі 20 березня, в якій брали участь представники Нацради, МКІП та менеджери телеканалів, мовникам пообіцяли провести нараду щодо включення 5-го та Прямого в марафон. Виділити їм ефірний слот обіцяли 23 березня. 20 березня "Вільні медіа" оголосили про долучення до спільного марафону й почали частково його транслювати.

Нічого з обіцяного не сталося, натомість, за словами гендиректора 5 каналу Володимира Мжельського, мовникам запропонували транслювати спільний марафон, не долучаючись до його виробництва. Тобто фактично оплачувати трансляцію чужого контенту.

29 березня під час засідання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення її голова Ольга Герасим’юк сказала, що регулятор зворушений законослухняністю й порядністю мовників. На цьому ж засіданні Нацрада затвердила новий розподіл телеканалів у цифрових мультиплексах МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5. Були в цьому розподілі й 5 канал, Прямий та "Еспресо" — отже, принаймні, станом на 29 березня намірів позбавляти їх ефіру Нацрада не мала.

Також під час засідання пролунав заклик допомогти каналам, що виробляють марафон, бюджетними грішми.

"Вільні медіа" ще не раз звертались до Нацради, РНБО та МКІП, повторюючи своє прохання долучитися до виробництва, а не лише трансляції марафону, однак відповіді не було. Водночас 5 канал, Прямий та "Еспресо" включають у свій ефір блоки спільного марафону, заповнюючи решту ефірного часу своїм продуктом. Низка регіональних, локальних та нішевих каналів, які не мають загальнонаціонального статусу і рішення РНБО на них не поширюється, роблять те саме добровільно. Наприклад, інформаційний канал «24» під час власного мовлення транслює новини зі спільного марафону, а з 22:00 до 7:00 показує весь спільний ефір.

Та в ніч на 4 квітня мовлення трьох каналів у цифровому ефірі припинили. На частотах цих каналів почали транслювати спільний марафон, але без логотипів цих каналів (хоча інші мовники, які транслюють марафон, логотипи зберігають).

Чиє це було рішення? Відповіді "Детектору медіа" добитися дотепер не вдається. У компанії "Зеонбуд", яка, нагадаємо, працює під контролем Концерну РРТ, сказали, що не отримували жодних рішень щодо припинення трансляції. Нардеп Микола Княжицький також каже, що жодних офіційних документів або пояснень немає. І "Вільні медіа", і "Еспресо" висловлювали готовність позиватись до суду, якщо ситуацію не врегулюють.

Отже, зараз 5 канал, Прямий та «Еспресо» не транслюються в цифровому ефірі, хоча, на думку компанії "Зеонбуд", муситимуть платити за свої місця в мультиплексі. Трансляція каналів триває в інтернеті, на супутнику, на частині ОТТ-платформ та у кабельних мережах. Але, зважаючи на те, що приблизно 40% українців споживають ефірне цифрове телебачення, три канали втратили велику частину своїх глядачів.

Колективи каналів звернулись до Володимира Зеленського із закликом вплинути на ситуацію і повернути їм мовлення. Із закликом до Володимира Зеленського втрутитись у ситуацію щодо припинення трансляції 5-го, Прямого та "Еспресо" виступили Медіарух та Комісія з журналістської етики. 15 квітня з’явилося спільне звернення трьох каналів уже до Європейського союзу.

14 квітня Верховна Рада 348 голосами ухвалила постанову про цінність свободи слова, в якій немає прямих згадок про ситуацію з трьома каналами, однак є те, що можна вважати натяками на неї: «випадки технічного вимкнення проукраїнських телеканалів з ефіру повинні отримувати рішучу реакцію правоохоронних органів з притягненням винних до справедливої відповідальності». Представники Європейської солідарності, зокрема Ірина Геращенко, потрактувала це як підтримку більшості нардепів "неприпустимості закриття 5 каналу, Прямого та “Еспресо”.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов у відповідь на запитання Бі-бі-сі про причини відключення каналів (сформульоване саме так) сказав, що канали ніхто не відключав — їх можна далі дивитися на ютубі, супутнику й кабелі. "У нас є рішення РНБО, де йдеться про те, що національні канали мають брати участь у національному марафоні. Якщо хочуть – хай приєднуються. Хай ведуть всі ці речі", — сказав він, категорично відкинувши можливість, що канали звертались, але їх не взяли у пул виробників марафону.

Реакції на звернення представників каналів, опозиційних політсил від Концерну РРТ, ані від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ані від Ради національної безпеки і оборони, ані від президента немає. На запитання ДМ, поставлені Держспецзв’язку та КРРТ відразу після відключення ефіру каналів, — також. У Держспецзв’язку, що керує концерном, ще 4 квітня пообіцяли ДМ надати відповідь на запит — її дотепер немає. Не відповів на лист із запитаннями й керівник КРРТ Кирило Данилов.

У Нацраді у відповідь на запит ДМ про коментар зазначили, що всі рішення регулятора є на сайті. Однак серед них немає рішень щодо відключення "Еспресо", Прямого та 5 каналу. 16 квітня "Детектор медіа" надіслав уже офіційні запити до Нацради та Міністерства культури та інформаційної політики.

Коли люди, що приймають неоднозначні рішення, не дають пояснень і не відповідають на запитання, суспільству залишається робити власні припущення.

В інтерв’ю "Детектору медіа" Володимир Мжельський озвучив свою версію причин, із яких канали "Вільних медіа" не хотіли допускати до виробництва марафону: "З долученням 5 каналу до виробництва спільного марафону довелося б “розкрити внутрішню кухню”, адже, за словами його учасників, у них існує чітка рознарядка, кого можна запрошувати в ефір, а кого заборонено. Які теми обговорювати і під яким кутом. Скільки разів і кого показувати впродовж дня». Про певні рекомендації з боку державних координаторів, списки бажаних і небажаних спікерів і тем розповідають і джерела "Детектора медіа" в редакціях каналів, які працюють над марафоном. Публічно про це не говорять із зрозумілих причин: чвари між своїми зараз — табу, всі разом працюють на перемогу у війні з Росією.

"Детектор медіа" у березні звертався до організаторів марафону з проханням про коментарі, однак отримав від пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики відповідь, що зводилась до слів "нам зараз не до іміджевих матеріалів". Про організацію марафону публічно погодились розповідати представники StarLight Media Віктор Сорока та 1+1 media Ярослав Пахольчук, однак вони про контроль держави над редакційною політикою не говорять.

Чи необхідним був державі саме частотний ресурс трьох каналів для трансляції спільного марафону? Навряд. Водночас, рейтингові показники 5 каналу і "Еспресо" з початком війни дещо зросли. Дані після 24 березня недоступні через припинення вимірювань, однак березневі цифри свідчать про позитивну динаміку.

Чи піарять 5 канал, Прямий та "Еспресо" "Європейську солідарність"? Радше ні, ніж так. На жаль, конкретних цифр у редакції "Детектора медіа" немає, оскільки ефір каналів був поза моніторингом в останні тижні, а ситуація до 24 лютого не є показовою. Однак, за словами наших колег, які дивились ефір цих каналів у час війни, спікери "ЄС" аж ніяк не домінували. Хоча, ймовірно, з’являлись тут частіше, ніж у спільному ефірі "Єдиних новин". Проте й сама "Європейська солідарність" у час війни не критикує або, принаймні, старається не критикувати владу. А Петро Порошенко заявляв, що вони з Володимиром Зеленським "потиснули руки".

Залишається три можливі мотиви.

По-перше, фінансовий. Каналам, які виробляють марафон, імовірно, доведеться компенсувати видатки — а це близько мільйона доларів на місяць кожній з медіагруп — із державного бюджету. Натомість мовники, які просто ретранслюють вироблений іншими каналами марафон, оплачуватимуть цю трансляцію коштом своїх приватних інвесторів.

По-друге, електоральний. До війни команда Володимира Зеленського мала проблеми з власним медіаресурсом, про що ми не раз писали. Зараз ці проблеми розв’язані — влада диктує практично всьому українському телебаченню, що показувати. Більше того, під час воєнного стану існує заборона на агітацію. А отже конвертувати медійну підтримку в електоральну зможуть лише ті, хто має доступ до ефірів. Ця монополія, якщо вона триватиме досить довго, може бути важливим козирем у майбутній передвиборчій боротьбі. До речі, нагадаємо, що в ефірі спільного марафону постійно виходять дайджести від Офісу президента, транслюється "Байрактар News" виробництва Студії "95 квартал". А джерела ДМ говорять не лише що саме канал "1+1" є зараз негласним хедлайнером марафону, а й про розвиток та посилення позицій інформаційного каналу УНІАН (наближеного до Ігоря Коломойського), який зараз також транслює спільний ефір.

По-третє, безпековий (у сенсі безпеки самої влади). Суспільство бурхливо негативно реагує на будь-які натяки на компроміс із Росією. Свого критичного ставлення до можливих поступок у переговорному процесі не приховує і "Європейська солідарність". Можна не сумніватися, що реакція на компромісні умови майбутніх мирних угод, якщо вони будуть, буде гострою — і жодні табу на критику влади не діятимуть. І в такому разі канали, афілійовані з "Європейською солідарністю", могли би стати рупорами незгоди з діями влади.

18 березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк видав цікаву сентенцію про необхідність зупинити "експертів, які, сховавшись невідомо де, починають свої тужливі пісні про те, як нам правильно воювати, як вести переговори". А як це ще зробити, як не взявши під монопольний контроль усі інформаційні потоки?

Ми не знаємо, яка з цих версій слушна, і сподіваємось отримати відповіді на наші запитання від політиків та органів влади. Покладатись на суд у цій історії було б наївно, адже українські суди і в мирний час ухвалювали потрібні владі рішення; до того ж, розгляд справи в суді може затягнутися до кінця війни (який рано чи пізно має настати).



"Детектор медіа"

