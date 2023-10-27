Моравецький: партія влади сподівається отримати мандат на формування уряду

Про це інформує Укрінформ, посилаючись на заяву Моравецького у Брюсселі.

"З такою великою довірою (виборців – ред.) ми, як табір переможців, маємо волю, право і зобов’язання спробувати створити уряд, якщо, звичайно, президент у першому кроці вирішить довірити нам місію формування уряду", - заявив він.

За словами Моравецького, його політсила буде вести переговори з іншими партіями: вони прагнуть переконати їх у своїй програмі та назбирати понад 230 голосів депутатів. Це потрібно для того, щоб отримати парламентську більшість.

Що відомо про вибори у Польщі

15 жовтня на парламентських виборах у Польщі зафіксували найбільшу явку з моменту падіння комунізму.

Після підрахунку всіх бюлетенів на виборах до парламенту в Польщі, лідерство здобула партія у владі "Право і справедливість". Вона отримала 35,38%. За нею йде опозиційний блок "Громадянська платформа" - 30,70%, потім - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) і ультраправа антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Це означає, що "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Лівиця" мають можливість утворити новий кабінет.

Блок "Третій шлях", який посів третє місце, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").

За останніми даними, явка на виборах становить 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму у країні.

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19 жовтня стало відомо, що найбільша опозиційна політсила Польщі "Громадянська платформа" висуває кандидатуру експрезидента Євроради Дональда Туска на прем’єр-міністра Польщі й одночасно надає йому повноваження вести переговори з потенційними коаліційними партнерами.

24 жовтня чотири опозиційні партії в Польщі – Громадянська коаліція, PSL, "Польща 2050" та "Нова Лівиця" оголосили, що їхнім спільним претендентом на прем’єр-міністра буде Дональд Туск.