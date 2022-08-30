Про це інформує видання "РІА-Мелітополь".

Повідомляється, що місць для трупів катастрофічно не вистачає, а останки рашистів зберігають навіть не в холодильниках.

"Жителі Мелітополя та інших тимчасово окупованих міст Запорізької області зіткнулися із проблемою неможливо нормально поховати померлих", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією від українських спецслужб, приблизно 20 серпня загарбники заборонили патологоанатомам приймати тіла людей, які померли власною смертю. Ймовірно тому, що в моргах критично не вистачає місць навіть російським окупантам.

"Родичі померлих в окупації на Запоріжжі змушені везти тіла покійників до Мелітополя. Це стосується мешканців Дніпрорудного, Малої та Великої Білозерки, Енергодару, Кам'янки-Дніпровської, Михайлівки, Василівки, Токмака та інших населених пунктів, що знаходяться недалеко від лінії фронту", - додають журналісти.