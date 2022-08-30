Морги в тимчасово окупованому Мелітополі переповнені тілами російських загарбників
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області морги переповнені тілами російських загарбників
Про це інформує видання "РІА-Мелітополь".
Повідомляється, що місць для трупів катастрофічно не вистачає, а останки рашистів зберігають навіть не в холодильниках.
"Жителі Мелітополя та інших тимчасово окупованих міст Запорізької області зіткнулися із проблемою неможливо нормально поховати померлих", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією від українських спецслужб, приблизно 20 серпня загарбники заборонили патологоанатомам приймати тіла людей, які померли власною смертю. Ймовірно тому, що в моргах критично не вистачає місць навіть російським окупантам.
"Родичі померлих в окупації на Запоріжжі змушені везти тіла покійників до Мелітополя. Це стосується мешканців Дніпрорудного, Малої та Великої Білозерки, Енергодару, Кам'янки-Дніпровської, Михайлівки, Василівки, Токмака та інших населених пунктів, що знаходяться недалеко від лінії фронту", - додають журналісти.
- 25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає.
- Ввечері 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.
- 27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.
- 27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні.
- У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.
- Уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.
- Близько шостої години вечора 29 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.
- У ніч на 30 серпня рух опору знищив російських загарбників, які поїхали подивитись на палаючий склад боєприпасів у Михайлівці Запорізької області.
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