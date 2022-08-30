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Морги в тимчасово окупованому Мелітополі переповнені тілами російських загарбників

30 серпня, 2022 вiвторок
12:35
війна з Росією окупанти Мелітополь

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області морги переповнені тілами російських загарбників

Про це інформує видання "РІА-Мелітополь".

Повідомляється, що місць для трупів катастрофічно не вистачає, а останки рашистів зберігають навіть не в холодильниках.

"Жителі Мелітополя та інших тимчасово окупованих міст Запорізької області зіткнулися із проблемою неможливо нормально поховати померлих", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією від українських спецслужб, приблизно 20 серпня загарбники заборонили патологоанатомам приймати тіла людей, які померли власною смертю. Ймовірно тому, що в моргах критично не вистачає місць навіть російським окупантам.

"Родичі померлих в окупації на Запоріжжі змушені везти тіла покійників до Мелітополя. Це стосується мешканців Дніпрорудного, Малої та Великої Білозерки, Енергодару, Кам'янки-Дніпровської, Михайлівки, Василівки, Токмака та інших населених пунктів, що знаходяться недалеко від лінії фронту", - додають журналісти.

  • 25 серпня міський голова Мелітополя закликав місцевих мешканців евакуюватись з міста, оскільки шансів на те, що до зими відновлять газопостачання, практично немає. 
  • Ввечері 26 серпня, на російських складах, які розташовані в окупованому Мелітопольському районі, стались вибухи. Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів.
  • 27 серпня Іван Федоров повідомив, що ЗСУ демілітаризували техніку ворога у Новобогданівці.
  • 27 липня українські військові підтвердили удари по Антонівському мосту в Херсоні. 
  • У селищі Мирне Мелітопольського району знищили будівлю, у які велась підготовка до псевдореферендуму, а у самому Мелітополі – одну з найбільших військових баз.
  • Уночі проти 29 серпня у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку.
  • Близько шостої години вечора 29 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.
  • У ніч на 30 серпня рух опору знищив російських загарбників, які поїхали подивитись на палаючий склад боєприпасів у Михайлівці Запорізької області.

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Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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