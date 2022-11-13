МОЗ опублікувало адреси аптек Херсона, де можна отримати безкоштовні ліки
МОЗ України опублікувало перелік медзакладів, куди херсонці можуть звертатися у разі потреби
Про це повідомили в telegram Міністерства охорони здоров’я України.
Під час окупації міста більшість аптек припинили роботу, проте вони відновлять роботу після розмінування територій. Вже з 14 листопада херсонці зможуть безкоштовно отримати за цими адресами необхідні лікарські засоби.
Де можна отримати гуманітарні ліки:
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського
Поліклініка № 1 – вул. Кримська, 138;
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних
Поліклініка № 1 – вул. Комарова, 2;
Поліклініка № 2 – вул. Будівельників, 20;
Поліклініка № 3 – проїзд Береговий, 3;
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша
Поліклініка № 1 – пр. Ушакова, 21;
Поліклініка № 2 – вул. Тираспольська, 62;
Поліклініка № 3 – пр. 200-річчя Херсона, 25;
Дитяча поліклініка № 2 – вул. Ціолковського, 52.
Екстрена медична допомога:
Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – вул. О. Гончара, 6;
станція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;
підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Преображенська, 48;
підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1;
підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;
підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Перша Польова, 54.
Лікарні Херсона, які працюють цілодобово:
Херсонська обласна клінічна лікарня – проспект Ушакова, 67, приймальне відділення;
Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення;
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення;
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення;
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення;
Окрім цього повідомляється, що з 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно об 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів".
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- Протягом 13 -18 листопада включно, на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту.
- 13 листопада у Херсоні застерегли не збиратися в людних місцях через ризик мінування.
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