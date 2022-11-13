МОЗ опублікувало адреси аптек Херсона, де можна отримати безкоштовні ліки

Про це повідомили в telegram Міністерства охорони здоров’я України.

Під час окупації міста більшість аптек припинили роботу, проте вони відновлять роботу після розмінування територій. Вже з 14 листопада херсонці зможуть безкоштовно отримати за цими адресами необхідні лікарські засоби.

Де можна отримати гуманітарні ліки:

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського

Поліклініка № 1 – вул. Кримська, 138;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних

Поліклініка № 1 – вул. Комарова, 2;

Поліклініка № 2 – вул. Будівельників, 20;

Поліклініка № 3 – проїзд Береговий, 3;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша

Поліклініка № 1 – пр. Ушакова, 21;

Поліклініка № 2 – вул. Тираспольська, 62;

Поліклініка № 3 – пр. 200-річчя Херсона, 25;

Дитяча поліклініка № 2 – вул. Ціолковського, 52.

Екстрена медична допомога:

Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – вул. О. Гончара, 6;

станція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Преображенська, 48;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Перша Польова, 54.

Лікарні Херсона, які працюють цілодобово:

Херсонська обласна клінічна лікарня – проспект Ушакова, 67, приймальне відділення;

Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення;

Окрім цього повідомляється, що з 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно об 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.

13 листопада стало відомо, що у звільненому Херсоні відновили мобільний зв'язок.

Протягом 13 -18 листопада включно, на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту.

13 листопада у Херсоні застерегли не збиратися в людних місцях через ризик мінування.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb