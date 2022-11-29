Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Заявлена дальність РСЗВ LRU стрільби - 84 км. Треба зазначити, що це політичний крок - Франція демонструє, що готова віддати все, що тільки може. У Франції на початок війни таких систем було всього 12 і виходить, що вона уже віддає нам уже чверть. Це причому, що Франція теж на ці системи розраховує, там ракети ATACMS мають бути", - зазначив він.

На думку експерта, це політична демонстрація.

"З іншого боку, одна така машина може наробити суттєвої біди російським окупантам в тилу. Десь на ресурсах був переказ про те, як наші бійці працюють на аналогічній німецькій машині Mars II - залпу однієї такої машини вистачило, щоб знищити ворожий ешелон аж на 12 цистерн одразу. Як мінімум, якась БТГ лишилась без пального і це одним залпом однієї установки. Одна установка - це плюс до нашого ракетного залпу і плюс до збитків російських окупантів в тилу", - підсумував Киричевський.

29 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибула реактивна система залпового вогню LRU, яку передала Франція.