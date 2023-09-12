Можна придбати у Дії: Мінфін випустив нові військові облігації "Євпаторія"

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

Процентна ставка військової облігації "Євпаторія" (UA4000228449) на первинних аукціонах встановлена на рівні 18,31%, дата виплати - 18 червня 2025 року.

Також у Дії можна реінвестувати отримані від погашених військових облігацій кошти в нові облігації "Євпаторія".

"На сьогодні майже 2 млн облігацій придбано саме через застосунок "Дія". Вкладники успішно інвестують свої кошти в деокупацію Донецька, Луганська, Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Енергодара, Бердянська, Севастополя, Мелітополя, а також АР Крим, а відтепер - Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки військовим облігаціям Мінфін у 2023 році залучив до держбюджету понад 165 млрд гривень.

"Кожна придбана військова облігація - це визволення з окупації українських міст і сіл, підтримка Збройних Сил України, забезпечення наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, їжею та медикаментами", - додали у Мінфіні.

Що відомо про військові облігації в Україні

31 липня тогоріч Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава. Купуючи їх, можна підтримати економіку країни, допомогти армії та отримати гарантований прибуток. Чим більше облігацій, тим потужніша підтримка для країни та вищий прибуток.

16 вересня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію. За три дні у Дії придбали військові облігації на суму 25 млн гривень.

Уряд на аукціоні 25 жовтня 2022 року розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд грн.

5 квітня в застосунку Дія з'явилася облігація "Ялта", 21 червня - "Нова Каховка".