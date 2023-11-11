МВФ поліпшив прогноз щодо зростання ВВП України
Міжнародний валютний фонд покращив прогноз для України та очікує зростання ВВП до 4,5% до кінця 2023 року
Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ щодо другого перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF, передає Укрінформ.
"Українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість та подальші ознаки стабілізації. Останній розвиток в економічній сфері вказує на більш потужне, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році та значне зниження інфляції на тлі потужних резервів і стабільного валютного ринку", - йдеться у заяві.
МВФ покращив прогнози зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5%. Проте очікується, що у 2024 році зростання знизиться до 3-4%. Також зазначається, що в умовах війни ризики погіршення прогнозу залишаються надзвичайно високими.
У МВФ також відзначили кроки НБУ щодо повернення до гнучкішого курсу гривні.
"Недавній перехід НБУ до керованої гнучкості обмінного курсу відповідно до його Стратегії пройшов успішно. Це бажаний крок до відновлення довоєнної системи монетарної політики, який допомагає посилити стійкість економіки до зовнішніх шоків", - вважають у фонді.
Програма МВФ: що відомо
31 березня Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила найбільшу фінансову допомогу для України з початку повномасштабної війни - $15,6 млрд. Перший транш розміром близько $2,7 млрд у рамках нової програми розширеного фінансування від МВФ Україна отримала вже 3 квітня.
З 23 травня місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала роботу в Україні. Вона оцінить прогрес влади у виконанні умов програми.
Наприкінці червня МВФ завершив перший перегляд програми розширеного фінансування для України, що дозволяє надати транш у розмірі близько $890 млн.
А з 25 вересня місія МВФ розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту розміром близько $900 млн до кінця року.
Вже у жовтні команда МВФ прибула до Києва, де розпочала зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.
3 жовтня голова Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва заявила про відновлення роботи постійного представництва у Києві, яке було закрито з початку повномасштабної війни у 2022 році.
6 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу щодо проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування.
10 листопада Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.
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