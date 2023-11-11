МВФ поліпшив прогноз щодо зростання ВВП України

Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ щодо другого перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF, передає Укрінформ.

"Українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість та подальші ознаки стабілізації. Останній розвиток в економічній сфері вказує на більш потужне, ніж очікувалося, відновлення економіки у 2023 році та значне зниження інфляції на тлі потужних резервів і стабільного валютного ринку", - йдеться у заяві.

МВФ покращив прогнози зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5%. Проте очікується, що у 2024 році зростання знизиться до 3-4%. Також зазначається, що в умовах війни ризики погіршення прогнозу залишаються надзвичайно високими.

У МВФ також відзначили кроки НБУ щодо повернення до гнучкішого курсу гривні.

"Недавній перехід НБУ до керованої гнучкості обмінного курсу відповідно до його Стратегії пройшов успішно. Це бажаний крок до відновлення довоєнної системи монетарної політики, який допомагає посилити стійкість економіки до зовнішніх шоків", - вважають у фонді.