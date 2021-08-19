МВФ зупинив фіндопомогу Афганістану
Міжнародний валютний фонд призупинив фінансову допомогу Афганістану через невизначеність щодо визнання талібів, які захопили владу в країні.
Про це повідомляє Радіо Свобода,
"МВФ керується думками міжнародної спільноти. Наразі у міжнародному співтоваристві немає ясності щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів фонду", – заявив речник організації.
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У ЄС заявили, що до з’ясування ситуації припиняє надавати кошти на розвиток Афганістану, додавши, що "Талібан" має поважати резолюції Ради безпеки ООН і права людини, щоб отримати допомогу.
- Нагадаємо, Британія та Канада заявили, що не визнають "Талібан" законним урядом Афганістану. Прем'єр Британії Борис Джонсон також закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані
- У Франції заявили, що питання визнання ісламістів не актуальне, допоки не буде завершено евакуацію.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен говорити з режимом ісламістів у Кабулі
- Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина відкрита для співпраці з талібами.
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