МВФ зупинив фіндопомогу Афганістану

Про це повідомляє Радіо Свобода,



"МВФ керується думками міжнародної спільноти. Наразі у міжнародному співтоваристві немає ясності щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів фонду", – заявив речник організації.



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У ЄС заявили, що до з’ясування ситуації припиняє надавати кошти на розвиток Афганістану, додавши, що "Талібан" має поважати резолюції Ради безпеки ООН і права людини, щоб отримати допомогу.

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