Про це чиновниця написала у твіттері.

"Інші країни-партнери знову лідирують. Тепер ми нарешті можемо почати в дусі франко-німецької дружби, вірно, Олафе Шольце? М'яч зараз на стороні Берліна. Тепер нам залишається тільки забити його", – написала Штрак-Циммерман.

4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Це під час телефонної розмови Зеленському пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон.

6 грудня 2022 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

Вже 7 грудня у Сполучених Штатах заявили, що підтримують передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

17 грудня канцлер Німеччини заявив, що країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка і ця умова збережеться і в наступному році.

Тоді голова комітету з питань оборони бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн назвала відмову канцлера Шольца дати Україні танки "не лише незрозумілою, а й тривожно недалекоглядною".

А вже 29 грудня лідер фракції Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц наполягав на постачанні Україні сучасних бойових танків Leopard-2.

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