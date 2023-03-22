Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі Sky News.

Боєприпаси зі збідненим ураном є стандартними і десятиліттями використовуються в озброєнні, так як вони краще пробивають броню. Їх передача Збройним силам України не є ядерною ескалацією, зазначив чиновник. Тим часом ніхто у світі не говорить про це більше, аніж країна-агресор.

"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання - це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті," - заявив Клеверлі.

Такі снаряди не мають нічого спільного із ядерною зброєю, заявили у Великій Британії. Однак вони є напрочуд ефективними через свою густину та щільність.