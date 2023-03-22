МЗС Британії про уранові снаряди для ЗСУ: Росія єдина, хто говорить про ядерну зброю
У британському МЗС підтвердили, що бронебійні снаряди для України містять збіднений уран, проте його використання є "стандартним"
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі Sky News.
Боєприпаси зі збідненим ураном є стандартними і десятиліттями використовуються в озброєнні, так як вони краще пробивають броню. Їх передача Збройним силам України не є ядерною ескалацією, зазначив чиновник. Тим часом ніхто у світі не говорить про це більше, аніж країна-агресор.
"Ядерної ескалації немає. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні питання - це Росія. Немає ніякої загрози для Росії, мова йде виключно про допомогу Україні в її захисті," - заявив Клеверлі.
Такі снаряди не мають нічого спільного із ядерною зброєю, заявили у Великій Британії. Однак вони є напрочуд ефективними через свою густину та щільність.
- 21 березня заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран. Ці боєприпаси підходять для танків Challenger 2 та мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.
- У міністерстві оборони Сполученого Королівства ствердили, що Путін намагається навмисне дезінформувати, публічно критикуючи рішення відправити в Україну боєприпаси зі збідненим ураном.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія може передати Мінську ядерні боєприпаси у разі постачання до України снарядів зі збідненим ураном з Великої Британії.
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