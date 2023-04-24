Про це пише Bloomberg.

Посольство спочатку опублікувало повну стенограму інтерв'ю Лу Шає китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat 24 квітня зранку. Однак до полудня за пекінським часом стенограму було видалено, а посилання вказували, що вміст видалено автором. Інтерв'ю також не опубліковано на офіційному сайті посольства.

В інтерв’ю французькій телекомпанії LCI, яке вийшло в етер 21 квітня, Лу Шає сказав, що "деякі країни колишнього Радянського Союзу не мають ефективного статусу згідно з міжнародним правом".

Ці коментарі розлютили Естонію, Латвію та Литву, які заявили, що викличуть китайських дипломатів у свої столиці, щоб отримати пояснення. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав цю заяву неприйнятною.

Водночас на брифінгу 24 квітня речниця МЗС КНР Мао Нін сказала, що нібито нічого не знає про ситуацію. Вона додала, що Китай "поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду СРСР", та підкреслила, що позиція Пекіну незмінна.