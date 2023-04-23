80 європарламентаріїв просять оголосити персоною нон грата посла Китаю у Франції
Кілька десятків депутатів Європейського парламенту звернулися до міністра закордонних справ Франції Катрін Колонна з проханням надати статус персони нон грата китайському послу Лу Шає та видворити його з країни
Їхній лист, під яким поставили підпис 80 європарламентаріїв, ввечері у неділю, 23 квітня 2023 року, оприлюднила паризька газета Le Monde.
"Посол Лу Шає публічно заявив, що колишні радянські республіки не мають ефективного статусу в міжнародному праві, стверджуючи, що "немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус". Такі коментарі виходять далеко за межі прийнятного дипломатичного дискурсу... Окрім глибокої образи історії, культури та фундаментальної цілісності відповідних націй, слова посла мають на меті підірвати основні принципи, на яких ґрунтуються передбачувані дипломатичні відносини. Не справа Китаю - чи будь-якої іншої країни - ставити під сумнів суверенітет інших. Суверенітет - це не дипломатична іграшка, а невід’ємна основа міжнародних відносин, міжнародного права та Статуту Організації Об’єднаних Націй", - стверджують автоори звернення.
У той час, коли в Європі вирує війна внаслідок нападу Росії на територіальну цілісність її сусіда України, "вкрай необхідно, щоб демократичний світ надіслав авторитарним націям недвозначне повідомлення про захист суверенітету наших союзників", впевнені у Європарламенті.
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При цьому у листі нагадують, що це вже "не перший раз, коли посол Лу робить скандальні та принизливі зауваження".
"Нещодавно він заявив, що тайванський народ слід "перевиховати" після переходу під контроль Пекіна", - йдеться у тексті звернення, надрукованому Le Monde.
"Останнім часом уряд Франції швидко діяв, щоб вислати дипломатів, які діяли неналежним чином. Тому, маючи на увазі прецедент, ми закликаємо вас негайно оголосити посла Лу Шайе персоною нон грата у відповідь на його абсолютно неприйнятну поведінку. Ми сподіваємося, що ви зробите цей крок, щоб підкреслити відданість Франції засадничим цінностям, які об’єднують нас не лише в Європі, але й з партнерами-однодумцями в інших країнах", - підсумовують депутати Європейського парламенту.
- Нагадаємо, 21 квітня під час виступу на одного з французьких телеканалів Лу Шає поставив під сумнів суверенітет колишніх республік СРСР.
- Це викликало обурення в Україні, а уряди Литви, Латвії та Естонії викликали до себе колег Лу Шає, китайських послів у цих країнах.
- При цьому російська пропаганда намагається виправдати Шає, стверджуючи, що він буцім не хотів нікого образити, а вів мову в контексті відносин Китаю і Тайваню.
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