МЗС Німеччини розробляє кризовий план евакуації дипломатів з України, однак поки немає потреби його реалізовувати, - Бербок

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Протягом останніх тижнів ми постійно прораховували, у тому числі з нашими європейськими партнерами, як ми могли б діяти найоперативніше. Але я хочу сказати: це все - в умовному способі", - наголосила Бербок.

Міністерка додала, що розробка кризового плану для німецьких громадян обговорюється регулярно, а також наголосила, що не потрібно передчасно панікувати.

"Ми перебуваємо в ситуації, коли МЗС ФРН та (німецькі,. - ред.) компанії працюють в ситуації, коли на перший план ставиться підтримка України, зокрема економічна. Тому підготовка (до можливої ​​ескалації конфлікту. - ред.) не має бути використана для створення невпевненості щодо інвестицій в Україну", - наголосила Бербок.

Водночас видання передає, що сім'ї німецьких дипломатів мають право добровільно покидати Україну.

