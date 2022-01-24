МЗС Німеччини розробляє кризовий план евакуації дипломатів з України, однак поки немає потреби його реалізовувати, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що для німецьких дипломатів та їхніх сімей в Україні відомство розробляє план евакуації, однак зараз немає потреби терміново вивозити їх з країни
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Протягом останніх тижнів ми постійно прораховували, у тому числі з нашими європейськими партнерами, як ми могли б діяти найоперативніше. Але я хочу сказати: це все - в умовному способі", - наголосила Бербок.
Міністерка додала, що розробка кризового плану для німецьких громадян обговорюється регулярно, а також наголосила, що не потрібно передчасно панікувати.
"Ми перебуваємо в ситуації, коли МЗС ФРН та (німецькі,. - ред.) компанії працюють в ситуації, коли на перший план ставиться підтримка України, зокрема економічна. Тому підготовка (до можливої ескалації конфлікту. - ред.) не має бути використана для створення невпевненості щодо інвестицій в Україну", - наголосила Бербок.
Водночас видання передає, що сім'ї німецьких дипломатів мають право добровільно покидати Україну.
- Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що не можна змішувати Україну й НАТО при виборі заходів реагування на російську агресію.
- Держдепартамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх родин з посольства у Києві.
- В МЗС України рішення Держдепу про евакуацію родин дипломатів США назвали передчасним і "проявом надмірної перестороги".
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не бачить причин для евакуації родин своїх дипломатів із України через загрозу вторгнення РФ.
- Австрія планує евакуювати працівників посольства з Києва у разі погіршення ситуації.
- Також 4 січня Австралія почала евакуацію родин дипломатів із посольства в Україні.
- Водночас Швеція та Угорщина, а також Грузія не планують евакуювати членів родин і співробітників посольства в Києві.
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