У МЗС Німеччини закликали Захід "не змішувати НАТО з Україною", реагуючи на агресію РФ

Про це повідомляє МЗС Німеччини.



Анналена Бербок наголосила, що Захід повинен диференційовано обирати заходи реагування на ескалацію ситуації в Україні.



"Як Альянс ми солідарні з Україною", - зазначила вона.



Міністерка додала, що не можна змішувати територію України та НАТО.



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