У МЗС Німеччини закликали Захід "не змішувати НАТО з Україною", реагуючи на агресію РФ
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що не можна змішувати Україну й НАТО при виборі заходів реагування на російську агресію
Про це повідомляє МЗС Німеччини.
Анналена Бербок наголосила, що Захід повинен диференційовано обирати заходи реагування на ескалацію ситуації в Україні.
"Як Альянс ми солідарні з Україною", - зазначила вона.
Міністерка додала, що не можна змішувати територію України та НАТО.
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