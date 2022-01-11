МЗС України: серед постраждалих чи затриманих у Казахстані українців немає

Про це він повідомив у коментарі hromadske.



За словами речника, до посольства України в Казахстані звернулися приблизно 150 українців. Вони хотіли повернутися додому, але на тлі поступової стабілізації ситуації у країні частина українців вирішила залишитися у Казахстані.



Також у Казахстані відновлюється міжнародне авіасполучення і внутрішнє. Зокрема, у Нур-Султані відновили майже всі авіарейси, крім декількох, що здійснюють європейські компанії.



"Українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які захочуть прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва", - зазначив Ніколенко.



Він додав, що дипломати домовились з авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси із Нур-Султана.



Ніколенко порадив українцям, які хочуть скористатися цією можливістю, завчасно перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султана.



Як повідомив речник МЗС України, за інформацією казахстанської сторони міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи. Він додав, що про точний час відкриття аеропорту повідомлять додатково.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

6 січня МЗС України заявило, що надає допомогу 43 українцям, які застрягли в охопленому протестами Казахстані.

9 січня літак із 33 українцями відлетів із Казахстану до Києва. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.