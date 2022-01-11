МЗС України: серед постраждалих чи затриманих у Казахстані українців немає
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що українців немає серед постраждалих або затриманих під час заворушень у Казахстані
Про це він повідомив у коментарі hromadske.
За словами речника, до посольства України в Казахстані звернулися приблизно 150 українців. Вони хотіли повернутися додому, але на тлі поступової стабілізації ситуації у країні частина українців вирішила залишитися у Казахстані.
Також у Казахстані відновлюється міжнародне авіасполучення і внутрішнє. Зокрема, у Нур-Султані відновили майже всі авіарейси, крім декількох, що здійснюють європейські компанії.
"Українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які захочуть прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що дипломати домовились з авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси із Нур-Султана.
Ніколенко порадив українцям, які хочуть скористатися цією можливістю, завчасно перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султана.
Як повідомив речник МЗС України, за інформацією казахстанської сторони міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи. Він додав, що про точний час відкриття аеропорту повідомлять додатково.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 6 січня МЗС України заявило, що надає допомогу 43 українцям, які застрягли в охопленому протестами Казахстані.
- 9 січня літак із 33 українцями відлетів із Казахстану до Києва. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, наступні рейси з Нур-Султана заплановані на 13 та 16 січня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.42
Купівля 27.42Продаж 27.67
-
EUR
Купівля 30.93Продаж 31.35
- Актуальне
- Важливе