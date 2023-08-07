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На Amazon Prime в Іспанії відбулася прем'єра української "Мавки"

7 серпня, 2023 понедiлок
13:40
Культура "Мавка.Лісова пісня"

З понеділка, 7 серпня, український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став доступний для перегляду онлайн на території Іспанії, зокрема - на Amazon Prime

Про це повідомляє пресцентр Державного агентства України з питань кіно.

"Тож, якщо ви в Іспанії, - маєте унікальну нагоду переглянути анімацію на екранах будь-яких ваших гаджетів за посиланням: https://www.primevideo.com/detail/Mavka-The-Forest-Song", - йдеться у повідомленні.

В агентстві також нагадали, що мультфільм створено за їхньої підтримки та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution, а генеральним медіапартнером проєкту виступає канал "1+1".

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Це український 3D-анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.

Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня. Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,

21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.

Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".

Станом на 13 червня "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.

16 червня у В'єтнамі стартував показ дубльованої версії. 29 червня глядачі у Сербії та Чорногорії побачили кінотеатральну прем'єру українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". У кінопрокаті Литви мультфільм з'явиться 15 липня. 

3 серпня стало відомо, що "Мавка. Лісова пісня", найкасовіший український анімаційний фільм за часів незалежності країни, з'явиться в прокаті онлайн з 24 серпня.

Кіно
Україна
Іспанія
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