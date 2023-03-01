Про це пише депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"У Генічеському районі росіяни пришвидшили будівництво свого "міста майбутнього", - написав Хлань.

Місцеві жителі розповідають, що рашисти завезли "гастарбайтерів", які виконують оздоблювальні роботи та всі "дуже сильно поспішають".

Депутат облради доповів, "нове місто" російські окупанти почали будувати з "урядового кварталу" на тимчасово захопленій Арабатській Стрілці. Утім насправді ворог просто відібрав незавершений комплекс клініки Володимира Козявкіна, який Володимир Сальдо і "ворожа пропаганда видають тепер як російську новобудову".

Раніше колаборанти заявили про будівництво на тимчасово окупованій Арабатській Стрілці "міста майбутнього" і завершення робіт над "урядовим кварталом". Проте виявилося, що вони видають будівлі українського оздоровчого проєкту "Еко-місто" за свій новозбудований "квартал".

У 2021 році недобудований заклад відновного лікування професора Козявкіна пропонували включити до програми "Велике будівництво" як багатофункціональний реабілітаційний центр InterMedicalEcoCity.