Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На Арабатській Стрілці росіяни пришвидшили будівництво "міста майбутнього", - Хлань

На Арабатській Стрілці росіяни пришвидшили будівництво "міста майбутнього", - Хлань

1 березня, 2023 середа
16:40
війна з Росією Арабатська стрілка

На Арабатській Стрілці в Херсонській області російські війська пришвидшили будівництво "міста майбутнього"

Про це пише депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"У Генічеському районі росіяни пришвидшили будівництво свого "міста майбутнього", - написав Хлань.

Місцеві жителі розповідають, що рашисти завезли "гастарбайтерів", які виконують оздоблювальні роботи та всі "дуже сильно поспішають".

Депутат облради доповів, "нове місто" російські окупанти почали будувати з "урядового кварталу" на тимчасово захопленій Арабатській Стрілці. Утім насправді ворог просто відібрав незавершений комплекс клініки Володимира Козявкіна, який Володимир Сальдо і "ворожа пропаганда видають тепер як російську новобудову".

Раніше колаборанти заявили про будівництво на тимчасово окупованій Арабатській Стрілці "міста майбутнього" і завершення робіт над "урядовим кварталом". Проте виявилося, що вони видають будівлі українського оздоровчого проєкту "Еко-місто" за свій новозбудований "квартал".

У 2021 році недобудований заклад відновного лікування професора Козявкіна пропонували включити до програми "Велике будівництво" як багатофункціональний реабілітаційний центр InterMedicalEcoCity.

  • У грудні 2022 року депутат облради Сергій Хлань розповів, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники знищують червонокнижних лебедів, які перебувають на сезонній міграції на Арабатській стрілці.  
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
28 лютого, 2023 вiвторок
Так важко ще у Бахмуті не було, ситуація пекельна, - військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр" Бабичев
Президент України Володимир Зеленський
27 лютого, 2023 понедiлок
Захід неофіційно висунув Зеленському воєнний ультиматум, – Bild
на фото Новокраматорський машинобудівний завод
27 лютого, 2023 понедiлок
В Україні припиняє роботу найбільший в Європі завод важкого машинобудування
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.32
    Купівля 38.32
    Продаж 39.27
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 березня
18:13
Ексголові Нафтогазу Андрію Коболєву призначили запобіжний захід
18:10
шкільні підручники
Для мешканців тимчасово окупованих територій загарбники готують "спецпідручник з української мови"
18:06
Ексклюзив
Ігор Фріс
Треба дискутувати з ЄСПЛ про право бути обраним щодо людей і політсил, які привели війну в Україну, - нардеп Фріс
18:05
поліція
У Києві викрили двох адміністраторів телеграм-каналів ПВК "Редан"
18:03
OPINION
Віктор Трегубов
У Росії все менше варіантів дій
17:59
Часів Яр, школа, обстріл, Донеччина
Російські терористи обстріляли школу та житлові будинки у Часовому Яру
17:58
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, проте загроза обстрілів залишається, - Гуменюк
17:52
Зґвалтування дитини
Ґвалтували чоловіків, жінок і дітей: в Офісі генпрокурора повідомили, де зафіксовано найбільшу кількість сексуальних злочинів з боку окупантів
17:47
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за день БМП і 4 росіян
17:38
Хусрав Тоіров, Даріо Срна, Шахтар
"Шахтар" замінив Мудрика вундеркіндом з Таджикистану
17:37
Інтерв’ю
Бен Ходжес
ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня, - генерал США Бен Ходжес
17:31
почесне консульство Румунії
У Харкові відкрили почесне консульство Румунії
17:26
ЗСУ
Армія РФ зазнала розгромної поразки під Вугледаром у найбільшій танковій битві війни, - NYT
17:25
на фото затримання ухилянтів на Одещині
На Одещині прикордонники пострілами зупинили чотирьох ухилянтів, які намагались утекти до Молдови
17:22
"Окупанти невдало покурили": мер Мелітополя повідомив про "бавовну" на аеродромі
17:20
на фото: переправи
Україна отримала від Швеції партію тимчасових мостів
17:11
насіння соняшника
Агровиробники можуть отримати насіння соняшника та міндобрива від USAID
17:09
Ексклюзив
путін, санкції
Онлайн-референдум про незалежність пʼяти регіонів Росії є показником процесів децентралізації у РФ, - нардеп Дунда
16:59
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
"Антону з Москви потрібно готуватись до захисту дому": росіяни поширюють новий пропагандистський наратив
16:59
Аерофлот
Росіяни надалі використовують літаки Airbus та Boeing попри санкції, – Bloomberg
16:47
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція не ухвалювала рішень ані про надання Україні літаків, ані про навчання пілотів, але дискусії тривають, – міністр збройних сил
16:41
Twitter
Twitter запровадив політику "нульової толерантності" до дописів про насильство
16:30
на фото: балкер
Росія заявляє про недоцільність продовження "зернової угоди" напередодні завершення її дії, — МЗС
16:21
колаж-гривня
Останніми тижнями гривня зміцнилася, - член Ради Нацбанку України
16:19
САУ CAESAR
Франція збільшить замовлення на снаряди для гаубиць Caesar
16:15
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник стала амбасадоркою United24
16:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Про розпач російських еліт
15:54
Петр Павел
Президент Чехії Павел закликав надати Україні винищувачі, але через пів року або пізніше
15:38
Атака хакерів
Польща заявила, що російські хакери атакували податковий сайт країни
15:36
швидка
Росіяни обстріляли Чорнобаївку: поранено однорічного хлопчика
15:35
Понад 10000 журналістів отримали акредитацію працювати в зоні бойових дій
Для журналістів, які працюють у зоні бойових дій в Україні, запровадили прескарту нового зразка
15:35
Катували жертв, вимагаючи гроші: у Дніпрі затримали банду, члени якої представлялися військовими ТрО
15:28
Антарктида
Антарктичний морський лід розтанув до мінімуму за останні 45 років
15:25
Александар Вучич
Вучич заявив, що сербських найманців, які воюють проти України, заарештують після повернення додому
15:15
Netflix
Netflix випустить спектакль-приквел до серіалу Stranger things
15:15
Додаток "Дія"
На порталі Дія віднині можна отримати витяг про місце проживання дитини
15:01
Оновлено
коронавірус Китай
Директор ФБР назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік із лабораторії в Китаї. У МЗС країни відповіли
15:00
Аеропорт "Бориспіль"
ВАКС засудив колишнього в.о. гендиректора аеропорту "Бориспіль" до 5 років позбавлення волі
14:52
Оновлено
Українська ППО ЗСУ
Об'єкт у небі над Київщиною виявився дроном, його ліквідували
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV