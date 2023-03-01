На Арабатській Стрілці росіяни пришвидшили будівництво "міста майбутнього", - Хлань
На Арабатській Стрілці в Херсонській області російські війська пришвидшили будівництво "міста майбутнього"
Про це пише депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"У Генічеському районі росіяни пришвидшили будівництво свого "міста майбутнього", - написав Хлань.
Місцеві жителі розповідають, що рашисти завезли "гастарбайтерів", які виконують оздоблювальні роботи та всі "дуже сильно поспішають".
Депутат облради доповів, "нове місто" російські окупанти почали будувати з "урядового кварталу" на тимчасово захопленій Арабатській Стрілці. Утім насправді ворог просто відібрав незавершений комплекс клініки Володимира Козявкіна, який Володимир Сальдо і "ворожа пропаганда видають тепер як російську новобудову".
Раніше колаборанти заявили про будівництво на тимчасово окупованій Арабатській Стрілці "міста майбутнього" і завершення робіт над "урядовим кварталом". Проте виявилося, що вони видають будівлі українського оздоровчого проєкту "Еко-місто" за свій новозбудований "квартал".
У 2021 році недобудований заклад відновного лікування професора Козявкіна пропонували включити до програми "Велике будівництво" як багатофункціональний реабілітаційний центр InterMedicalEcoCity.
- У грудні 2022 року депутат облради Сергій Хлань розповів, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники знищують червонокнижних лебедів, які перебувають на сезонній міграції на Арабатській стрілці.
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