Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Після невдалого наступу російської армії на Авдіївському напрямку, коли ворог кидав все, щоб вийти на оперативний простір, ці спроби закінчилися. На переважній частині ділянок Авдіївського напрямку противник перейшов до оборони", - підкреслив Прозапас.

За словами капітана ЗСУ, на Авдіївському напрямку війна приймає затяжний характер.

"Війна прийняла затяжний характер, з виснаженими бойовими діями та артилерійськими дуелями, але без проривних дій. Складається враження, що на Авдіївському напрямку ворог або перегруповуються, щоб спробувати зробити наступ. Але на цьому напрямку у противника нічого не вийде. Або вони залишили боєздатні частини для оборони та готуються зустріти наступальні дії ЗСУ на інших напрямках", - додав Прозапас.