Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Офіційно ПВК Вагнера вже не воює на Бахмутському напрямку. Однак ми спостерігаємо трішки іншу ситуацію. Зокрема, що окремі бійці ПВК Вагнера ще беруть участь у боях на нашому напрямку. Нам невідомо на яких засадах вони тут знаходяться, можливо вони підписали контракт з МО РФ. Проте дійсно дехто з них залишився на Бахмутському напрямку", - розповів Волохов.

Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" наголосив, що бійці ПВК Вагнера є досить добре підготовлені

"Говорити про повний відвід підрозділів ПВК Вагнера з Бахмутського напрямку не доводиться. Я думаю, що тут залишились ті, хто володіє окремими професійними навичками. Оскільки слід розуміти те, що у ПВК Вагнера є дуже велика кількість підготовлених, комерційно мотивованих бійців", - додав він.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.