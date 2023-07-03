На Бахмутському напрямку ще є присутні залишки вагнерівців, - командир підрозділу аеророзвідки "Terra" Волохов
Командир підрозділу аеророзвідки "Terra "Микола Волохов повідомив, що на Бахмутському напрямку залишаються вести бойові дії певна кількість бійців ПВК Вагнера
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Офіційно ПВК Вагнера вже не воює на Бахмутському напрямку. Однак ми спостерігаємо трішки іншу ситуацію. Зокрема, що окремі бійці ПВК Вагнера ще беруть участь у боях на нашому напрямку. Нам невідомо на яких засадах вони тут знаходяться, можливо вони підписали контракт з МО РФ. Проте дійсно дехто з них залишився на Бахмутському напрямку", - розповів Волохов.
Командир підрозділу аеророзвідки "Terra" наголосив, що бійці ПВК Вагнера є досить добре підготовлені
"Говорити про повний відвід підрозділів ПВК Вагнера з Бахмутського напрямку не доводиться. Я думаю, що тут залишились ті, хто володіє окремими професійними навичками. Оскільки слід розуміти те, що у ПВК Вагнера є дуже велика кількість підготовлених, комерційно мотивованих бійців", - додав він.
Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі
23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.
Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.
Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.
26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.
27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин.
Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.
29 червня в мережі з'явились супутникові знімки, на яких видно, що неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі будують наметовий табір. Радіо Свобода припускала, що це для вагнерівців.
Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.
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