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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Бахмутському напрямку сконцентровано близько 120 тис. вояків РФ, - боєць ЗСУ
Ексклюзив

На Бахмутському напрямку сконцентровано близько 120 тис. вояків РФ, - боєць ЗСУ

29 серпня, 2023 вiвторок
09:17
Війна з Росією

Військовослужбовець ЗСУ Степан Барна зазначив, що на Бахмутському напрямку відбувається етап позиційної війни

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни мають великій людський ресурс, вони мають можливість здійснювати ротації особового складу. Це відбувається на Бахмутському напрямку й це відчувається. Якщо притихають обстріли наших позицій, то ми відчуваємо, що відбувається перетягування техніки. Тільки на нашому напрямку сконцентрована велика кількість угруповання ворога - близько 120 тис. осіб", - підкреслив Барна.

За словами бійця, на Бахмутському напрямку росіяни не можуть здійснити ефективні контрнаступальні дії, і це результат роботи української піхоти.

"Наша піхота глибоко окопалася й міцно тримає позиції. Відбувається етап позиційної війни. Окопи з обох боків, а між ними замінована територія. Сили оборони не дають можливості просуватися окупантам вглиб української території. Відбуваються успішні штурмові дії, ініційовані ЗСУ. Ворог обстрілює українські позиції авіацією, ствольною артилерією, але ініціатива на нашому боці, - наголосив Барна.

  • 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку
  • Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 261 840 військових
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