На нещодавно деокупованих територіях відновити навчання офлайн нині неможливо, - Міносвіти
На звільнених територіях України від російських загарбників нині відновити навчальний процес офлайн неможливо через зруйновану інфраструктуру
Про це заявив у Медіацентрі перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.
По всій Україні в освітньому процесі залучені 12 923 школи, під окупацією залишаться 1075 закладів. Утім, російські окупанти продовжують знищувати освітню інфраструктуру.
"Порушуючи Женевські конвенції окупанти ховалися в школах, там перебували. Тому навіть у звільнених містах поновити освітній процес у школах звільнених міст та селищ – неможливо. Але завдяки героїзму українських педагогів, вдалося організувати процес навчання онлайн", – сказав Вітренко.
Перший заступник міністра наголосив, що велика кількість дітей на окупованих територіях навчається онлайн за українською програмою.
"Я не хочу називати регіони, це становить небезпеку для вчителів та дітей, але таких дітей багато. Ми на зв’язку з усіма адміністраціями, щоб вчителі вчасно отримували заробітні плати", – додав Вітренко.
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