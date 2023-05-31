Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише Укрінформ.

"Проєкт з очищення шахтних вод виконаний у повному обсязі. Пуско-налагоджувальні роботи вже більше як тиждень тривають, відбувається наповнення резервуарів", - наголошує Кириленко.

Також очільник зауважив, що протягом останнього тижня приходять остаточні аналізи щодо використання очищеної води шахт в якості питної, а також побутової води.

Він додав, що було вирішено збільшити початковий об’єм резервуара, в який буде накопичуватися ця вода.

Кириленко зазначив, що на Донеччині також ведуться роботи з буріння глибоких свердловин, які стануть додатковим джерелом води. І на сьогодні у Покровській та Мирноградській громадах вже працюють 735 свердловин.