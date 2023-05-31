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Головна Економіка На Донеччині проєкт з очищення шахтних вод повністю реалізовано, йдуть останні пуско-налагоджувальні роботи, - Кириленко

На Донеччині проєкт з очищення шахтних вод повністю реалізовано, йдуть останні пуско-налагоджувальні роботи, - Кириленко

31 травня, 2023 середа
10:08
Економіка джерело_вода

У Донецькій області повністю реалізовано проєкт з очищення шахтних вод, проводяться фінальні пуско-налагоджувальні роботи. Це альтернативний спосіб врятувати центральні міста регіону від дефіциту води

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише Укрінформ.

"Проєкт з очищення шахтних вод виконаний у повному обсязі. Пуско-налагоджувальні роботи вже більше як тиждень тривають, відбувається наповнення резервуарів", - наголошує Кириленко.

Також очільник зауважив, що протягом останнього тижня приходять остаточні аналізи щодо використання очищеної води шахт в якості питної, а також побутової води.

Він додав, що було вирішено збільшити початковий об’єм резервуара, в який буде накопичуватися ця вода.

Кириленко зазначив, що на Донеччині також ведуться роботи з буріння глибоких свердловин, які стануть додатковим джерелом води. І на сьогодні у Покровській та Мирноградській громадах вже працюють 735 свердловин.

  • Нагадаємо, окупаційна армія РФ постійними обстрілами зруйнувала греблю Карлівського водосховища в Донецькій області.

Суспільство
Україна
Донеччина
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