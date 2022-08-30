Про це інформує очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Роздольному та Північному", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про ще 4 цивільних, які внаслідок дій рашистів отримали поранення. Постраждалі були у Бахмуті, Авдіївці, Нетайловому та Первомайському.

Інформацію щодо кількості жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо встановити.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 777 людей, поранено – 1984.

Раніше стало відомо, що на території Донеччини розміщено щонайменше 21 фільтраційний табір, де утримують та допитують українців.

27 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагалися наступати у напрямку Слов'янська, Краматорська та Авдіївки, проте мусили відступити

28 серпня російські війська обстріляли Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, мешканці постраждалих будинків були вчасно евакуйовані

За 28 серпня на Донеччині російські війська вбили ще вісім мирних жителів.

29 серпня речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ закріпилися на околицях Пісків та тримають оборону