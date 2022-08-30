На Донеччині внаслідок дій окупантів загинуло ще 2 людини, щонайменше 4 поранені
За добу в Донецькій області російські окупанти вбили двох людей, ще 4 отримали поранення
Про це інформує очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"За 29 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Роздольному та Північному", - йдеться в повідомленні.
Також відомо про ще 4 цивільних, які внаслідок дій рашистів отримали поранення. Постраждалі були у Бахмуті, Авдіївці, Нетайловому та Первомайському.
Інформацію щодо кількості жертв у Маріуполі та Волновасі неможливо встановити.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 777 людей, поранено – 1984.
- Раніше стало відомо, що на території Донеччини розміщено щонайменше 21 фільтраційний табір, де утримують та допитують українців.
- 27 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагалися наступати у напрямку Слов'янська, Краматорська та Авдіївки, проте мусили відступити
- 28 серпня російські війська обстріляли Слов'янськ та Краматорськ на Донеччині, мешканці постраждалих будинків були вчасно евакуйовані
- За 28 серпня на Донеччині російські війська вбили ще вісім мирних жителів.
- 29 серпня речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ закріпилися на околицях Пісків та тримають оборону
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