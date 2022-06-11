"На думку букмекерів, шанси України на перемогу невисокі": Орбан прокоментував російсько-українську війну

Цю заяву Орбан зробив в традиційному п'ятничному радіозверненні, повідомляє Telex.

Видання наголошує – угорський прем'єр вкрай неохоче спілкується з пресою, натомість уже багато років ходить щоп'ятниці на ефіри однієї й тієї ж радіостанції, де йому навіть не намагаються задавати гострих питань.

"Я не можу заперечувати легітимність боротьби, Україна має право захищатися. Якщо уряд вирішив битися, то це – його право і воно не може бути оскаржене. Навіть, якщо на думку букмекерів шанси на перемогу невисокі", – сказав Орбан.

Угорський прем'єр назвав російсько-українську війну "війною інфляції".

"Частково до зростання цін призводить сама війна, а частково – західні санкції. Якщо вони продовжуватимуть політику санкцій, то вони знищать всю європейську економіку. Нікому не цікаво, щоб вся Європа збанкрутувала", – каже Орбан.