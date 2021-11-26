На екскерівника ГУР Бурбу готували замах, - Зеленський

Про це президент Зеленський заявив під час пресмарафону у п'ятницю, 26 листопада.



"Ми отримали інформацію і попередили його, що на нього готується замах. Не всередині держави, слава Богу. Я сказав відповідним органам, незважаючи ні на що, надати йому "Альфу", все що потрібно. Потужну охорону", - сказав глава держави.



Зеленський додав, що ексочільник ГУР відмовився від охорони, яку йому запропонував президент.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".

8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".

20 вересня ексочільник розвідки Василь Бурба підтвердив інформацію зі статті CNN про "вагнерівців".

14 вересня Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.

24 вересня Бурба дав свідчення ТСК щодо зриву операції у справі вагнерівців.