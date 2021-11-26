На екскерівника ГУР Бурбу готували замах, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про підготовку замаху на колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу
Про це президент Зеленський заявив під час пресмарафону у п'ятницю, 26 листопада.
"Ми отримали інформацію і попередили його, що на нього готується замах. Не всередині держави, слава Богу. Я сказав відповідним органам, незважаючи ні на що, надати йому "Альфу", все що потрібно. Потужну охорону", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що ексочільник ГУР відмовився від охорони, яку йому запропонував президент.
- 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання "вагнерівців" в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів".
- 20 вересня ексочільник розвідки Василь Бурба підтвердив інформацію зі статті CNN про "вагнерівців".
- 14 вересня Бурба сказав, що засідання ТСК по “вагнергейту” не відбулося, бо нібито не зібрався кворум.
- 24 вересня Бурба дав свідчення ТСК щодо зриву операції у справі вагнерівців.
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