На Харківщині тракторист підірвався на міні

Про це інформує Печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

"Сьогодні в нашій громаді сталася трагічна подія. Під час виконання сільськогосподарських робіт в полі на ворожій міні підірвався трактор", - пише Гусаров.

Повідомляється, що чоловік отримав поранення і перебуває в Харківській обласній лікарні.

Очільник селища наголошує, що роботи з розмінування тривають - частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок Печенізької громади залишаються необстеженими.

"Закликаю всіх бути максимально обережними, не чіпати підозрілі предмети, а у разі їх виявлення негайно повідомляти службу з надзвичайних ситуацій", - додав Гусаров.

Звертатися можна за номерами 101 або 057656-12-14.

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