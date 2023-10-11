На Харківщині від підриву на російській міні загинули двоє молодиків

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Цивільне населення Харківщини продовжує потерпати від російських мін та нерозірваних боєприпасів. Сьогодні у полі біля с. Гракове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє молодих чоловіків. Від отриманих травм обидва загинули", - написав він.

Чиновник зазначив, що на місці підриву працюють екстрені служби. Обставини трагедії уточнюються.

Що відомо про мінну небезпеку в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

Улітку в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь. У серпні перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

20 вересня в Мінекономіки повідомили, що з початку року було обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. 120 тис. га вже використовують аграрії.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Людям не радять відвідувати поля, лісосмуги та інші відкриті території, які не обстежили сапери. Особливо це стосується деокупованих територій.