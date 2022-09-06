На Харківщині від російських обстрілів минулої доби загинули двоє мирних жителів, - ОВА
За добу 5 вересня в Харківській обласні внаслідок обстрілів російських загарбників загинуло два мирних жителі. Також пошкоджені будинки
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі", - пише Синєгубов.
У Золочеві окупанти обстріляли 7 житлових будинків. У наслідок обстрілів загинули двоє чоловіків - 39 та 52 років.
Також у Харкові в ніч на 6 вересня прогриміли звуки вибухів, від одного з них в Індустріальному районі загинула 73-річна місцева мешканка. Її будинок зруйнований.
- Нагадаємо, увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа. Також окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу.
- Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
- Впродовж доби Росія понад 40 разів обстрілювала Сумщину: 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.
- Також увечері у небі над Миколаївською областю українські сили ППО збили дві російські керовані авіаційні ракети.
- Близько дев'ятої години ранку, 6 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.
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