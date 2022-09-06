Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі", - пише Синєгубов.

У Золочеві окупанти обстріляли 7 житлових будинків. У наслідок обстрілів загинули двоє чоловіків - 39 та 52 років.

Також у Харкові в ніч на 6 вересня прогриміли звуки вибухів, від одного з них в Індустріальному районі загинула 73-річна місцева мешканка. Її будинок зруйнований.

Нагадаємо, увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа. Також окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу.

Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.

Впродовж доби Росія понад 40 разів обстрілювала Сумщину: 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.

Також увечері у небі над Миколаївською областю українські сили ППО збили дві російські керовані авіаційні ракети.

Близько дев'ятої години ранку, 6 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

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