English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Харківщині від російських обстрілів минулої доби загинули двоє мирних жителів, - ОВА

На Харківщині від російських обстрілів минулої доби загинули двоє мирних жителів, - ОВА

6 вересня, 2022 вiвторок
10:08
війна з Росією Харківщина

За добу 5 вересня в Харківській обласні внаслідок обстрілів російських загарбників загинуло два мирних жителі. Також пошкоджені будинки

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі", - пише Синєгубов.

У Золочеві окупанти обстріляли 7 житлових будинків. У наслідок обстрілів загинули двоє чоловіків - 39 та 52 років. 

Також у Харкові в ніч на 6 вересня прогриміли звуки вибухів, від одного з них в Індустріальному районі загинула 73-річна місцева мешканка. Її будинок зруйнований.

  • Нагадаємо, увечері 5 вересня окупанти влучили у нафтобазу в Криворізькому районі: знищено великий запас палива, триває пожежа. Також окупанти обстріляли околиці Кривого Рогу.
  • Вночі 5 вересня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру Нікопольського району Дніпропетровської області. Пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку, а також гімназію, дитячо-юнацьку спортивну школу, магазин і кафе. Люди не постраждали.
  • Впродовж доби Росія понад 40 разів обстрілювала Сумщину: 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.
  • Також увечері у небі над Миколаївською областю українські сили ППО збили дві російські керовані авіаційні ракети.
  • Близько дев'ятої години ранку, 6 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Олег Синєгубов
Читайте також:
путін, шойгу
Автор Антін Борковський
4 вересня, 2022 неділя
Якщо Путіна ослабити публічно через деокупацію Херсона, то може статися переворот, - Фейгін
Латвія
5 вересня, 2022 понедiлок
Біля берегів Латвії розбився приватний літак: його намагалися перехопити винищувачі НАТО, - Reuters
Енді Руїс (праворуч) та Луїс Ортіс
5 вересня, 2022 понедiлок
У бою з трьома нокдаунами визначився претендент на титул WBC у надважкій вазі
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.59
    Купівля 39.59
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 39.25
    Продаж 40.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
6 вересня
10:37
Ексклюзив
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Відбулось певне просування ЗСУ на Луганщині, - Гайдай
10:32
Оновлено
У Харкові російські ракети влучили в багатоповерхівку та адмінбудівлю
10:29
ООН
Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 5718 мирних жителів, 8199 поранено, - ООН
10:21
вертоліт Алігатор
ЗСУ вранці збили п'ять ворожих крилатих ракет і вертоліт Ка-52 "Алігатор"
10:08
"Ознаки відчаю": через санкції Кремль скуповує артилерійські снаряди у КНДР, - розвідка США
10:07
Чжаосе Джозеф У
Чжаосе Джозеф Ву: Працювати разом на благо всього світу
10:01
Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1-го туру
09:57
Оновлено
Нафтобаза, Кривий Ріг, Дніпропетровщина
Окупанти знову влучили у нафтобазу в Кривому Розі
09:38
Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
09:37
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ спробують створити два котли росіян на Правобережжі Херсонщини, - Згурець
09:35
Шахтар
"Лейпциг" - "Шахтар": де та коли дивитися стартовий матч українців у Лізі чемпіонів
09:23
Ексклюзив
нескорений Маріуполь
Стрілянина в Маріуполі не стосується руху опору, це побутові розбірки окупантів, - радник мера Андрющенко
09:17
Нікополь, Дніпропетровщина
Окупанти обстріляли Нікополь із "Градів": є поранені, пошкоджено будинки, заклади освіти, лінії електропередач
09:15
Святослав Михайлюк
Україна перемогла Італію та достроково вийшла до плей-офф Євробаскету-2022
09:02
знищена ворожа техніка
РФ втратила в Україні понад 50 тис. окупантів за час повномасштабного вторгнення, - Генштаб ЗСУ
08:21
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
У Мелітополі росіяни розміщують війська у закладах освіти, щоб використовувати дітей, як живий щит, - боєць Легіону Свободи Денисов
08:15
Бахмут, російський обстріл
На Донеччині російські окупанти за добу поранили 4 мирних жителі
08:09
Естонія
Відправляла гроші на дрони росіянам: в Естонії жінку оштрафували за підтримку армії РФ
08:08
Ексклюзив
ЗСУ намагаються перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку, - боєць ТрО Єгор Фірсов
08:07
Микола Княжицький
Остап Бендер, апельсини в бочках і Держзв'язку
08:02
Стали горою: шахтарі заступилися за свого директора і не пускають нового
07:42
Таміла Ташева
"Аби не стати заручниками РФ": у Зеленського застерегли кримчан від евакуації маршрутами окупантів
07:12
Канада продовжить обговорення з союзниками візових обмежень для росіян, - голова парламентського комітету закордонних справ Ехсассі
06:45
Ліз Трасс
Україна вже готується приймати прем'єрку Британії Ліз Трасс у Києві, - Пристайко
05:59
Північний потік газ
Після 24 лютого Росія заробила на продажі енергоносіїв майже €160 млрд, - дослідження CREA
05:37
знищена техніка окупантів
Міноборони РФ планує створити ще два бронетанкові заводи, один з них у прикордонні з Україною
05:14
Серіал "Володар перснів"
Новий серіал "Володар перснів" став найпопулярнішим фільмом за всю історію Amazon
04:50
Авіакатастрофа літака власника компанії Quick Air
У приватному літаку, який впав у Балтійське море, загинув власник компанії аеротаксі Quick Air з сім'єю
04:26
Джо Байден
Байден заявив, що Росію не слід визнавати спонсором тероризму
04:02
радбез ООН
Цього тижня Радбез ООН двічі збиратиметься через ситуацію в України
03:38
вертоліт Алігатор
Впродовж доби знищено близько 90 окупантів, 4 склади боєприпасів, десятки одиниць бронетехніки та вертоліт, - ОК "Південь"
03:14
Байрактари для України
Три "байрактари", на які збирав кошти фонд Притули, уже надійшли в Україну
02:49
Оновлено
Харків
Вночі ворог двічі обстрілював Харків. Загинула жінка
02:25
Рамзан Кадиров
"Йду на рекорд": Кадиров передумав залишати пост очільник Чечні
02:01
Портрет Путіна з воєнних фото
Судити Путіна будуть в Україні, українською мовою, просто і швидко, - експрокурор у справі Мілошевича
01:37
Українська ППО
Над Миколаївщиною українські сили ППО збили дві російські ракети
01:13
Сумщина
Впродовж доби Росія обстрілювала Сумщину понад 40 разів
00:49
НАБУ
У G7 висловили стурбованість законопроєктом, який може зірвати конкурс на голову НАБУ
00:43
Дональд Трамп
Суд у США постановив призначити незалежного експерта у справі Трампа
00:28
Мурат Байбатур
Захід хоче поквитатися з Москвою. Однопартієць Ердогана зустрівся з делегацією путінської партії "Единая Россия"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV