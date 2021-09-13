На Херсонщині чоловік забарикадувався у будинку та погрожує його підірвати

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Херсонській області.



Про інцидент повідомила о 4:22 дружина зазначеного чоловіка. Правоохоронці встановили, що чоловік проживає з дружиною і чотирма дітьми. Під час сімейної сварки чоловік почав погрожувати рідним предметом, схожим на гранату. Після цього жінка та діти вийшли з будинку і викликали поліцію, загрози їхнім життям і здоров'ю немає.



Правопорушник зачинився на другому поверсі будинку і відмовився виходити. Поліцейські оточили територію біля домоволодіння та відвели людей відвели на безпечну відстань.



Правоохоронці проводять перемовини з чоловіком. У разі відмови чоловіка припинити правопорушення до нього планують застосувати передбачені законом поліцейські заходи.



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