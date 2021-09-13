На Херсонщині чоловік забарикадувався у будинку та погрожує його підірвати
У понеділок, 13 вересня, у смт Іванівка Херсонської області 45-річний чоловік забарикадувався у власному будинку та погрожує його підірвати
Про це повідомляє сайт Нацполіції у Херсонській області.
Про інцидент повідомила о 4:22 дружина зазначеного чоловіка. Правоохоронці встановили, що чоловік проживає з дружиною і чотирма дітьми. Під час сімейної сварки чоловік почав погрожувати рідним предметом, схожим на гранату. Після цього жінка та діти вийшли з будинку і викликали поліцію, загрози їхнім життям і здоров'ю немає.
Правопорушник зачинився на другому поверсі будинку і відмовився виходити. Поліцейські оточили територію біля домоволодіння та відвели людей відвели на безпечну відстань.
Правоохоронці проводять перемовини з чоловіком. У разі відмови чоловіка припинити правопорушення до нього планують застосувати передбачені законом поліцейські заходи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.87
-
EUR
Купівля 31.35Продаж 31.74
- Актуальне
- Важливе