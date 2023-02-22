На Херсонщині уламки російських снарядів убили двох людей
22 лютого російські війська гатили по селу Новотягинка Херсонської області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинуло
Про це інформує голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Рашисти вели вогонь з артилерії по Новотягинці. Під прицілом ворога були приватні будинки мешканців.
Від уламків російських снарядів загинуло двоє українців. 81-річна жінка та 68-річний чоловік від отриманих ран загинули на місці.
- 20 лютого, загарбники 58 разів обстрілювали Херсонську область, унаслідок чого дві людини загинули.
- Удень 21 лютого російські війська завдали близько 20 ударів по території міста Херсон. Відомо про п'ятьох загиблих місцевих жителів і 16 поранених.
- Протягом доби, 21 лютого, росіяни 51 раз гатили по Херсонщині з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та АГС.
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