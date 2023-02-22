На Херсонщині уламки російських снарядів убили двох людей

Про це інформує голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Рашисти вели вогонь з артилерії по Новотягинці. Під прицілом ворога були приватні будинки мешканців.

Від уламків російських снарядів загинуло двоє українців. 81-річна жінка та 68-річний чоловік від отриманих ран загинули на місці.