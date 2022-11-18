На Херсонщині виявили колаборантів, які намагались "перефарбуватись". Місцеві добре пам'ятають кожного, - ОК "Південь"
В оперативному командуванні "Південь" відзначили, що жителі деокупованих населених пунктів Херсонської області добре пам'ятають усіх колаборантів, які зараз намагаються "перефарбуватись"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у вечірньому зведенні.
"Не поспішайте сповіщати навіть позитивні, на ваш погляд, новини, ретельно перевіряйте інформацію. Ворог активізує інформаційний фронт із вкидами та дискредитацією українських громадян, військових, влади. В рамках стабілізаційних заходів збільшилась кількість виявлень колаборантів та посіпак окупаційної влади, дехто з них намагається "перефарбуватися", але місцеві мешканці добре пам’ятають кожного. Не піддавайтеся на провокації, пам’ятайте, що ворог ускладнюватиме нам умови життя саме через розрахунок на озлобленість і виведення з рівноваги суспільного єднання", - пише "Південь".
У зведенні ОК "Південь" також закликали ощадливіше ставитись до споживання електроенергії, не перевантажувати системи комунікацій та регулювати споживання.
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