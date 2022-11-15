Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"



"З часу деокупації частини Херсонської області Національна поліція України вже зафіксувала 414 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими. Найбільше з них - порушення традицій та ведення війни. Тобто обстріли, неправомірні дії з цивільним населенням, крадіжки та колабораціонізм", - розповіла Рева.



Речниця Нацполіції України наголосила, що кожен злочин росіян на території Херсонщини буде ретельно зафіксований.



"Якщо ми говоримо по катівні, які ми знаходили на Київщині та Харківщині, то наразі можу підтвердити про щонайменше три катівні на території деокупованої Херсонщини. Зокрема, такі місця знаходять за свідченнями людей, які розповідають про дії окупантів. Всю цю інформацію ми будемо перевіряти, однак першочергово туди мають зайти вибухотехніки. Я хочу наголосити, що кожен злочин росіян на території України буде ретельно зафіксований", - додала вона.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони

Також відомо, що з 7 по 13 листопада Сили оборони на Херсонщині звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території

Крім того, Олексій Гетьман, військовий експерт, зазначив, коли наші HIMARS будуть у Херсоні, то зможуть контролювати не тільки лівий берег річки Дніпро, а майже весь Крим

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що звільнення Мелітополя перекриває можливості російського угруповання живитися зброєю та боєприпасами з Росії

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