Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в етері Еспресо.

"Кількість людей, які почали виїжджати, справді збільшилася. І справді збільшилася кількість людей, які користуються безкоштовною евакуацією. Вона зросла в понад два рази. Якщо щоденно послугою безкоштовної евакуації користувалося близько 200 людей, то зараз на добу користується 450 людей. І щоденно така кількість людей збільшується", - наголосив він.

За словами Сергія Хланя, організовано безкоштовну автобусну евакуацію із Херсонщини. Також ті, хто має змогу, виїжджає самостійно, і їхня кількість так само зростає.

"В умовах, коли не знаєш, куди прилетить наступного разу, це велика небезпека, тому люди виїжджають із Херсона", - зауважив депутат.

15 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що за добу російські терористи 16 разів обстрілювали Херсон, унаслідок чого загинула волонтерка.

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